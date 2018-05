Viste hvorfor han er ønsket i Mjøndalen SCORET TO: Olivier Occean scorer her sitt andre i oppgjøret mot FK Tønsberg. (Foto: Pål Lundsholt) annonse Olivier Occean scoret to mot Tønsberg og viste med det hvorfor han er ønsket av 1. divisjonsklubben Mjøndalen. 26.05.2018 kl 17:00 (Oppdatert 17:09)



Dessverre for Urædd holdt det ikke med to Occean-scoringer i møte med vestfoldingene. Gjestene var et par hakk bedre og vant til slutt med 5-3 på kunstgresset på Urædd.

Mangler fokus

- Vi må gjøre jobben 100 prosent og i dag gjør vi ikke jobben det. De scorer fem mål. Kanskje noen av dem var ufortjent, men sånn er det.

Det kan være at laget, som har imponert etter opprykket, nå er i ferd med å møte hverdagen. Laget står nå med to strake tap etter å ha startet sesongen med tre seire og to tap på de fem første.

- Jeg vet ikke. Vi må fokusere. I dag var vi ikke fokuserte og derfor scorer de mange mål.

Ønsket i Mjøndalen

På spørsmål om hva som skjer i forhold til Mjøndalen trekker spissen på smilebåndet.

- Jeg vet ikke. Jeg ser hva dere skriver, men jeg vet ikke.

- Men du har jo vært å trent med dem?

- Ja, men det er ikke noe mer enn det. Jeg har trent med dem og snakket litt med dem. Det er bare det.

Den tidligere Odd-spilleren skal ha stått høyt på Mjøndalen-trener Vegard Hansens ønskeliste foran denne sesongen. Han var fornøyd med det han så av Occean på torsdagens trening.

Ikke fått tilbud

– Occean er akkurat den spisstypen vi er på jakt etter. Tøff og duellsterk, god i lufta, sier Hansen til avisen.

På spørsmål om han har lyst til å spille der er svaret fra canadieren noe svevende.

- Jeg har lyst til å spille fotball. Uansett hvor, sier han.

I følge Occean har ikke Mjøndalen kommet med noe konkret tilbud.

- Nei, nei. Vi bare prater. Det er ikke noe konkret, avslutter lørdagens tomålsscorer.

