Zekhnini er ikke klar til å starte hver kamp

Det har gått litt opp og ned for venstrevingen denne sesongen. Mot Vålerenga og Viking måtte han stå over som følge av det røde kortet han fikk etter at han ble byttet inn i møte med Tromsø. Også mot Kristiansund startet han på benken.

Fresh og klar til kamp

– Jeg var skadeplaget gjennom store deler av fjorårssesongen og litt i starten av denne. Så jeg er ikke alltid klar for å starte to kamper som kommer tett inntil hverandre. Det var litt av grunnen til at jeg ikke startet mot Haugesund nå sist. Men nå er jeg klar og føler meg fresh til kampen, sier Zekhnini.

Ole Gunnar Solskjær og hans Molde står med tre tap på rappen. Det er ikke dermed sagt at det blir enkelt.

Uten tap på 16 kamper

– De er i litt dårlig form for tiden. Men vi vet også at de er et godt lag, så det blir ingen lett kamp. Molde er et bra lag og det gjelder å være på fra start, sier Zekhnini.

Odd har hatt et solid overtak på romsdalingene hjemme i Skien de siste sesongene. På de 16 siste står Odd med åtte seier, mens like mange har endt med poengdeling.

– Vi har hatt et godt tak på Molde og det må vi fortsette å ha, sier Zekhnini.