Zekhnini spiller ikke flere kamper for RBK FORLATER RBK: Rafik Zekhnini (Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix) annonse Rafik Zekhnini returnerer til Fiorentina. Rosenborg har innvilget Italia-proffen utvidet ferie til tross for at låneavtalen først utløper i slutten av måneden. 11.06.2018 kl 19:54

NTB

Zekhninis låneavtale med RBK strekker seg fram til 30. juni. Mandag opplyser imidlertid trønderne på sine nettsider at Zekhnini ikke kommer til å spille flere kamper for klubben.

20-åringen er innvilget ferie før han returnerer til Fiorentina.

– Dette har vært en vinn-vinn-situasjon for begge parter. Vi trengte påfyll i en periode med mange skader, mens Rafik har fått spilletid for Rosenborg. Nå ser skadesituasjonen på vingen langt lysere ut, og da velger vi å gi Rafik fri ut låneperioden. Han har knapt hatt ferie de to siste årene. Jeg vil bare si tusen takk for innsatsen og lykke til videre i Fiorentina, sier Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen til rbk.no.

Zekhnini har ikke spilt en eneste ligakamp fra start for RBK. I stedet har det blitt seks innhopp. Totalt har han spilt ti kamper for klubben.