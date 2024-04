Det sier fagsjef i Frende Forsikring, Lill Cecilie Bjørndal Klementsen. I 2023 ble det meldt inn 23 363 skadesaker på norske hytter til forsikringsselskapene.

Tallene kommer fra Finans Norge.

Flere skader over hele linjen

– Uværet «Hans» må ta en god del av skylden for mange av vannskadene, men også antallet brannskader, innbrudd, glasskader, ansvarsskader, kaskoskader og ødelagt mat i fryseren økte sammenlignet med 2022, sier Klementsen.

– Hvis påskeferien er siste tur til vinterhytta på en stund bør du ta en titt på denne sjekklista. Det kan gjøre at du unngår dyre og kjedelige skader, sier hun.

Sikre hytta mot dyre vannskader

Det første du bør gjøre er å stenge hovedstoppekrana når du reiser fra hytta.

– Hvis du først får en vannskade på hytta kan det blir kjempedyrt hvis du ikke oppdager det før neste gang du besøker stedet. Hvis hovedstoppekrana er stengt og rørene tømt blir skadene mindre, sier fagsjefen i Frende.

Du bør også åpne tappekranen hvis du skal være borte fra hytta mer enn 15 døgn om sommeren og mer enn tre døgn om vinteren.

Ikke frist innbruddstyvene

Hyttetyverier kostet 45 millioner kroner i fjor, ifølge tallene fra Finans Norge.

– Hytter er ofte enkle bytter for en tyv. Det kan være langt mellom hyttene og de kan jobbe i fred og ro. Det bør du tenke over før du legger igjen store verdier på feriestedet ditt, sier Lill Cecilie Bjørndal Klementsen.

– Ikke la pc, ipad, smykker, klokker og andre dyre gjenstander ligge synlig utenfra. Kanskje bør du ikke la dette ligge på hytta i det hele tatt. Du kan også trekke for gardinene for å hindre innsyn når du ikke er der, sier hun.

Vet du hva du har på hytta?

Hvis du først er uheldig og opplever innbrudd, vannskader eller brann er det lurt å vite hva du hadde liggende der.

– Da kommer alt du har av bilder og videoer fra hytta til nytte. Det er lett å glemme hva du eier, ofte er det langt mer enn du tror, sier Lill Cecilie Bjørndal Klementsen.

Gode råd for sikring av hytta

Steng hovedstoppekran, åpne tappekraner.

Sett på litt varme for å hindre frostskader – det kan fortsatt bli kaldt i fjellet, selv etter påske.

Trekk ut alle støpsler, og skru ut sikringer som ikke er i funksjon.

Monter FG-godkjente låser i ytterdørene.

Installer alarm tilknyttet alarmselskap.

Lås inn ting som kan brukes som innbruddsverktøy, som for eksempel hageredskap.

Sjekk at alle vinduer er godt lukket.

La vindusventiler og innerdører stå åpne for lufting.

Utendørsbelysning som slår seg på når noen beveger seg nær hytta kan hindre tyveri.

Ikke la ekstranøkler ligge gjemt utenfor hytta.

Lag gjerne en avtale med en god hyttenabo om å holde øye med hverandres hytter.

Ta gjerne en tur eller to på hytta utenfor sesongen for å se at alt står bra til.