I slutten av januar gjennomførte Forbrukertilsynet en tilsynsaksjon hvor de sjekket et tilfeldig utvalg av boligannonser fra de ti største eiendomsforetakene i Norge. Hensikten med tilsynsaksjonen var å undersøke om reglene for markedsføring av antall soverom ble overholdt.

I tilsynsaksjonen fant tilsynet det de mener er lovbrudd hos 9 av 10 aktører.

– Vi regnet med å finne lovbrudd, men trodde ikke vi skulle finne så mange som dette. Riktig informasjon i annonsene er viktig for at forbrukere ikke skal få inntrykk at det er flere godkjente soverom enn det faktisk er, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet, i en pressemelding.

Trond Rønningen Direktør i Forbrukertilsynet

Ni meglerselskap har fått brev

Forbrukertilsynet sjekket et tilfeldig utvalg annonser fra de største aktørene på Finn.no.

Utvalget var basert på de ti selskapene som har annonsert flest salg på Eiendomsverdi i perioden 01.01.2023-05.12.2023. Det var ingen geografiske begrensninger, men omfanget var avgrenset til 20 tilfeldig utvalgte annonser for bruktboliger og 10 for fritidseiendommer per selskap.

Disse selskapene ble sjekket:

Proaktiv

Eiendomsmegler Vest

DNB Eiendom

Nordvik bolig

Aktiv Eiendomsmegling

Eiendomsmegler 1 Norge

Privatmegleren

Eie Franchise

Krogsveen Eiendom

&Partners

Alle selskapene, bortsett fra &Partners, har fått brev fra Forbrukertilsynet hvor vi påpeker feil i markedsføringen og gir en grundig innføring i reglene som gjelder.

Hvordan skal soverom markedsføres?

Når antall soverom skal angis i markedsføringen, skal kun rom som er godkjent til bruk som soverom inkluderes, hvis ikke kan dette være i strid med markedsføringsloven, oppluser Forbrukertilsynet.

– Det vi ser mange gjør, er at de oppgir antall soverom basert på dagens bruk. Det er ikke tilstrekkelig. For å finne ut hvilke rom som er godkjent som soverom, plikter eiendomsmegler å innhente plantegninger fra kommunen.

– Dersom rommet ikke er godkjent som soverom, kan det altså heller ikke inngå i oppsummeringen av antall soverom i annonsen, som man blant annet kan sortere søk etter på Finn.no. Man kan imidlertid ellers i annonsen og salgsoppgaven forklare at rommet brukes som soverom i dag, men at det mangler godkjenning fra kommunen, sier Rønningen.

Forventer at selskapene rydder opp

Alle selskapene som har fått brev med veiledning, og har også fått mulighet til å kommentere funnene. De fleste selskapene har gitt tilsvar innen fristen, og har vært positive til veiledningen de har mottatt.

– Dersom selskapene ikke innretter seg, har Forbrukertilsynet anledning til å fatte vedtak. I denne omgang gir Forbrukertilsynet grundig veiledning via brev, med mulighet til å rette opp sin praksis. Vi forventer at selskapene rydder opp, og at de innretter seg etter reglene i fremtidige boligannonser, sier Rønningen.

Forbrukertilsynet oppfordrer avslutningsvis andre eiendomsforetak til å ta kontakt dersom de synes reglene rundt markedsføringen av antall soverom er uklare.