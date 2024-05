– Vi er fryktelig fornøyde.

Anne Rokne Bolkesjø møter oss med et stort smil. Hun er stolt eier av noe så spesielt som Norges eldste bolighus i tre.

– Heddal bygdetun var på jakt etter et gammelt hus. Vi hadde over 20 bygninger her på gården, og sa at de kunne få det gamle eldhuset vårt. Min far har vært opptatt av bygningsvern, men hadde ikke tatt tak i dette huset enda.

For å flytte et gammelt hus må man søke om tillatelse.

– Vi mistenkte at eldhuset var fra 16-1700-tallet, men da prøvene viste 1200-tallet, ble vi helt himmelfalne.

– Ønska å beholde det

Det knitrer i peisen, og kaffen er varm hos Anne, som er i barselpermisjon med minstejenta Ingrid. Vi har ankommet vakre Bolkesjø Gaard. Et sted litt utenfor allfarvei.

– Ja, det er folk på Notodden, 2 mil unna, som ikke vet hvor fint det er her oppe, smiler vertinnen.

KOM INN: Anne Rokne Bolkesjø ønsker velkommen inn i et helt unikt hus. Foto: Kristin Tangen Tolo

Anne og familien tilbyr overnatting i blant annet stall, stabbur og på seter. Og siste skrik på gården – datert til 1200-tallet - er nettopp klargjort til overnattingsgjester.

– Da vi skjønte hvor gammelt eldhuset var, ønska vi å beholde det her. Vi kom i kontakt med vernemyndigheter, og fikk beskjed om å legge en plan for å sikre huset.

De fikk lov til å flytte bygningen, som opprinnelig var ei årestue, til et nytt sted på gården.

– Ei årestue var et hus med åpent ildsted i midten. Du ser at veggene er svarte av sot under mønene. De hadde ikke pipe på den tida, men en åpning i taket som ble kalt ljore, forteller Anne.

En stang ut ifra veggen ble brukt til å henge ulike ting på over grua.

– Jeg visste ikke at jeg var så interessert i gammel historie, men nå er jeg blitt veldig glad i det. Det har vært mye turisme på Bolkesjø, særlig på 1800-tallet. Da kom mange europeere innom her, på vei til Rjukan for å se verdens høyeste fossefall, blunker hun lurt.

DRIVER UTLEIE: Anne tilbyr overnatting i ei årestue fra 1200-tallet på Bolkesjø Gaard.









– Det har vært så moro

Verdens høyeste fossefall var ikke på Rjukan, men det trodde de en lang periode på 1800-tallet. Skysstasjon og turisme på Bolkesjø ble utgangspunkt for Bolkesjøhotellene, som gikk konkurs i 2010, men som fortsatt står og ruver i terrenget.

– Det var det største konferansehotellet i Norge på 90-tallet, sier Anne.

Hun har fortsatt tro på turisme ved foten av Blefjell.

– Ja, og nå kan du jo bo i et hus som er fra rett etter vikingtid, bygd på samme tid som Heddal stavkirke og da Djengis Khan regjerte i Mongolriket. Det er jo ganske spesielt.

At huset er fra 1200-tallet ble stadfesta etter dendrokronologiske prøver.

– Det er boreprøver som blir tatt helt inn til midten av tømmeret. De ser på bredde på årringer og sammenligner sekvenser.

Anne har lært mye etter at hun ble eier av Norges eldste bolighus.

– Det har vært så moro. Jeg har jobba med interiøret, og samla inn ting som skal passe inn i årestua. Men jeg klarte ikke å ta middelalderen med inn på badet her, ler hun.

PEIS, LANGBORD OG SENG: Det er skikkelig hjemmekoselig inne i årestua.













– Som legoklosser

Å eie Norges eldste hus koster tid og penger.

– Vernemyndigheter dekker en andel av arbeidet med oppussing, men absolutt ikke alt. Det var nødvendig for oss å bygge et tilbygg til årestua for å kunne tjene inn igjen en stor investering.

Tilbygget består av soverom, bad og hems med ekstra soveplasser. Utvendig foreslo Riksantikvaren en ytterkledning som minner om Heddal stavkirke.

– Kledningen er produsert av Øyfjell sag. Arnt Darrud har tegna tilbygget som måtte passe til årestua. Døra inn til stua, laga av Håkon Fjågesund, er en kopi av ei middelalderdør i Gransherad. Jernarbeidet på døra er ved Johannes Barstad.

– Men hvordan klarte dere egentlig å flytte ei så gammel årestue?

– Tømmerbygninger er som legoklosser, så det var lett å flytte. Fagfolk plukka den først ned, og satte den så opp igjen. Årestua har blitt flytta tre ganger tidligere på gården som vi vet om. På 1700-tallet ble noe av tømmeret bytta ut, og i det «nye» tømmeret var det en del råteskader. De få, lyse partiene du ser på veggen nå er derfor helt nye partier. Men det aller meste av bygget er fra 1200-tallet.

1 / 8















– Rosinen i pølsa

Besøker du årestua på Bolkesjø Gaard, kan du ta plass i en typisk moldbenk ved bordet, og speide utover mot Lifjell, Mælefjell, Gaustatoppen og Blefjell.

– Vi fikk virkelig rosinen i pølsa med dette huset her på gården, sier Anne.

Leder for Kulturarv i Telemark fylkeskommune, Eystein Andersen, er enig.

– Så gamle bolighus er ytterst sjelden, så det skapte stor glede og faglig entusiasme hos oss.

BLE GLAD: Eystein Andersen er leder for Kulturarv i Telemark fylkeskommune. Foto: Telemark Fylkeskommune

Bygningen hadde ikke juridisk vern i utgangspunktet.

– Men når den dateres til å være så gammel, blir den automatisk freda, og man kan ikke gjøre noe uten tillatelse fra kulturmyndigheter, forteller han.

Eiere, håndverkere og Riksantikvaren samarbeida om å flytte årestua.

– Bygget hadde det best med å få ny grunnmur og plass. Det måtte demonteres for å kunne settes i stand til kommende generasjoner. Gamle hus kan også brukes, ikke bare bli til museum, og det var et viktig moment i denne saken. Med smarte løsninger kan man ta bygget i bruk på en god måte.

Anne, som jobber som statsautorisert revisor, elsker å ha utleievirksomhet som hobby.

– Man møter så mange hyggelige folk. Og så er vi heldigvis tre generasjoner på gården. Mine foreldre er veldig aktive. Uten dem hadde det ikke gått.

Hun smiler lunt til lille Ingrid på armen, som akkurat som mammaen skal vokse opp på Bolkesjø Gaard; midt i smørøyet av norsk natur og kulturarv.