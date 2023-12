– Det kunne jo vært et lite skur langt unna.

Steinar Hagen Nymoen (28) ler litt når han tenker tilbake på dagen da han bydde på feil hus. Det som skulle være et bud på et lite hus i Høybøgata på Notodden endte med ny enebolig en kilometer unna. Bomkjøpet ble omtalt både i lokalavisa Telen og i riksmedier.

Se bildeserier lenger ned i saken.

Renoveringsprosjekt

Det var november 2021, og Steinar hadde bestemt seg for å gå fra leilighet til hus på hjemmefronten. Han var på jobb, og det var mye å gjøre. Fristen for å legge inn bud på huset han ønsket seg var i ferd med å gå ut.

– Jeg var sikker på at jeg var inne på riktig annonse da jeg la inn et bud på 2.250.000 kroner. Så ringte megleren og spurte hvor budet mitt hadde blitt av.

Huset Steinar hadde bydd på var et renoveringsprosjekt som hadde ligget ute på Finn i halvannen måned. Budet, som var under takst, var bindende. Eierne av Fridtjof Nansens gate 24, et hus Steinar aldri hadde sett, godtok budet.

– Jeg skjønte vel ikke helt hva som hadde skjedd, men det gikk fort ganske greit. Familie og venner klarte å roe meg, og vi lagde en plan for hvordan vi skulle angripe situasjonen.

Attraktivt

Nå er 1. etasje ferdig pussa opp, og både hus og utsikt er imponerende.

– Vi er veldig fornøyde med huset og beliggenheten, sier Steinar og samboer Jenny Hestad.

Første gang Steinar kom til eiendommen «Skogen» så han faktisk bare skog, og et stort oppussingsprosjekt.

– Det var ikke gjort noe særlig her siden byggeåret 1958. Man kunne ikke se huset fra veien, så det var bare å ta fram motorsaga.

Etter at tomta ble ryddet og huset pusset opp ble huset straks mer attraktivt.

– Det tok ikke lang tid før noen spurte om å få kjøpe det. Jeg skjønte fort at det ikke hadde vært et bomkjøp.

Det «nye» huset ligger sentralt til på Notodden, rett ved idrettsanlegg, skole, barnehage og friluftsområde.

– Her kan vi bo i mange år, sier Steinar, og smiler til samboeren.

Lykkekjøp

Hun har tilført huset en del på interiørfronten.

– Jeg har hjulpet med blomster og pynt, og så har vi byttet ut spisebord og kjøpt nye skap, forteller Jenny.

Steinar forteller at han fikk god hjelp fra familie og venner under oppussingen.

– Det var mye som ble gjort på dugnad her. Jeg lærte mye, det var en bratt læringskurve. Resultatet ble veldig bra, og jeg er stolt av jobben vi gjorde.

Han er nå eier av et tre etasjers hus med 257 kvadratmeter i bruksareal.

– Jeg har satset på gipsvegger, listefritt og parkettgulv. Etter hvert skal vi pusse opp andre etasje og kjeller. Vi tenker å leie ut kjelleren.

Bomkjøp ble altså til lykkekjøp på Notodden.

Ja, det kunne jo virkelig gått andre veien, smiler den blide huseieren.