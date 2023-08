Toril Nicoline Eide er en ivrig samler og har beholdt interessen for antikviteter fra hun var veldig ung. Kjøkkeninnredningen er slik som da Grung og familien levde her. Foto: Marianne Wie

Hun overtok boligen som den store bergensarkitekten fikk bygget: – Huset er et kulturminne

Huset til Toril Nicoline Eide (66) er mer enn et hjem. I over 30 år har hun vedlikeholdt huset og vernet om de originale løsningene som bergensarkitekten Leif Grung bygget for seg selv og sin familie.