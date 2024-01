Det gjelder havreproduktet «Tilvenning til fast føde», skriver VG.

– Vi har stoppet salget som et føre-var-prinsipp, da vi har fått henvendelser fra fem uavhengige personer. Meldingene vi har fått er om barn på rundt fem måneder som noe tid etter å ha spist produktet har fått oppkast, sier daglig leder i Den Sorte Havre, Ingunn Anstensrud til avisa.

De har nå har bedt Meny om å stoppe salget i påvente av å få innhentet produkter fra kunder og sendt disse til ekstern analyse.

Anstensrud forteller til VG at produktet har vært i salg siden uke 40 i 2023 og at de mottok første henvendelse fra kunder like før den 31. desember.