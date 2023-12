Det opplyser Konkurransetilsynet i en pressemelding fredag.

I meldingen skriver tilsynet at det har vært nødvendig med en grundig vurdering av oppkjøpet, på grunn av at bankmarkedet er et stort og viktig marked for norske forbrukere.

Grundig vurdering

Tilsynet har hentet inn og analysert detaljert informasjon fra partene, konkurrenter og andre aktører i bankbransjen.

– Konkurransetilsynet har nå vurdert oppkjøpet grundig, og kommet til at Nordea sitt oppkjøp av Danske Bank ikke i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i bankmarkedet. Dermed kan oppkjøpet gjennomføres, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

– Sjekk vilkårene

Hun peker videre på at en velfungerende konkurranse er avgjørende for at norske bankkunder skal betale lavest mulig rente på sine boliglån.

– Forbrukerne kan selv bidra til at konkurransen fungerer så godt som mulig ved å være aktive i markedet. Derfor bør forbrukerne sjekke vilkåra på sine boliglån, forhandle med banken om bedre vilkår - og om nødvendig bytte bank, sier Søreide.