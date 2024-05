Det viser en fersk Norstat-undersøkelse gjennomført for Kredinor.

– Det er ingen tvil om at høyere renter og urolige økonomiske tider påvirker nordmenn. Likevel skal mange nordmenn ha ros for å planlegge godt med bufferkonto, og for å ha prioritert nedbetaling av gjeld de siste årene. Samtidig viser vår undersøkelse at flere kan få en tøff sommer og høst, ettersom én av tre i undersøkelsen ikke klarer en uforutsett regning som dette. Det er en bekymringsfull utvikling, sier Jon Berge, kommunikasjonsdirektør i Kredinor.

Jon Berge Kommunikasjonsdirektør i Kredinor

Unge er mest sårbare

Nordmenns bekymringer for privatøkonomien har økt betydelig gjennom høsten og vinteren. I juli i fjor svarte 24 prosent at de ikke ville klare en uforutsett utgift på 10 000 kroner, mens denne andelen nå har økt til 32 prosent.

– Vi er urolige for at stadig flere oppgir at de ikke kan klarer å betjene en uforutsett utgift på 10.000 kroner. Dette tilsvarer å kjøpe en oppvaskmaskin, eller en mindre reparasjon på bilverkstedet. Spesielt bekymringsfullt er det at unge er mest sårbare, der hele 45 prosent svarer at de vil få problemer, sier Berge.

Sammenlignet med forrige undersøkelse, er det nå mindre regionale forskjeller for de som ikke klarer å betale en uforutsett utgift på 10 000 kr, som det går frem av vedlagte bilde.

Foto: Kredinor

Økende problemer

Nordmenns manglende evne til å håndtere de løpende utgiftene er et annet funn fra undersøkelsen som uroer Kredinor. Det er en klar negativ trend i svarene på om folk har hatt vansker med å klare de løpende utgiftene de siste 6 månedene.

Andelen som svarer at de har problemer av og til eller ofte, har økt fra 22 prosent i juli i fjor, til hele 30 prosent i april.

– Samtidig med dette har det kommet ny statistikk som viser at stadig flere handler går gjennom kredittkjøp. Den rentebærende gjelden er likevel stabil, noe som peker mot at folk bruker kredittkortene sine til å utsette betalinger, men likevel klarer å betale på forfall. Det blir spennende å følge denne utviklingen fremover, sier Berge

Er din økonomi slik at du ville klare en uforutsett regning på 10.000 kroner?