Forbrukerrådet klager nå inn Meta (tidligere Facebook) sammen med 18 europeiske forbrukerorganisasjoner.

Bakgrunnen for den kraftige og samlede reaksjonen er at alle med en konto på Facebook og Instagram de siste ukene har blitt tvunget til å velge mellom fortsatt overvåkning og persontilpasset markedsføring, eller å betale for å slippe å se reklame.

Denne endringer kommer som følge av at Meta har fått beskjed om at selskapets bruk av personopplysninger er i strid med det europeiske personvernregelverket, kjent som GDPR.

Forbrukerorganisasjonene mener at dette er «urimelig handelspraksis».

— Informasjonen fra Meta er uklar, misvisende og gir forbrukerne en falsk følelse av kontroll over sitt eget personvern. Selskapet stresser også brukerne til å velge før de får tilgang til kontoene sine, sier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet i en pressemelding torsdag.

— Mange er avhengige av Facebook og Instagram for å organisere livene sine, få informasjon og holde kontakten med venner, og det finnes i realiteten ingen fullverdige alternativer. Det vet selvfølgelig Meta når de nå tvinger brukerne til å velge, legger han til.

Klagen er sendt 30. november til nettverket for europeiske forbrukertilsyn (CPC), opplyser Forbrukerrådet.

Skjermdump av Metas nye ja eller betal-modell. Foto: Skjermdump

– Villeder brukerne

Forbrukerrådet mener at Meta villeder brukerne, fordi mange trolig antar at de betaler for et alternativ uten sporing og profilering, noe som ikke er tilfellet.

I klagen viser de til at flere rettsinstanser har slått fast at brukerne uansett betaler med sine personopplysninger, når de oppretter konto hos Meta.

— Metas praksis fremstiller personvern som en rettighet vi må betal for. Vi forventer at myndighetene klart og tydelig fastslår at grunnleggende rettigheter verken er til salgs eller noe selskapene kan velge om de vil forholde seg til, sier Myrstad.

Nå skal Den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC, der Forbrukerrådet er medlem, vurdere om Metas løsning er i strid med europeisk personvernlovgivning (GDPR). I så fall vil BEUC eventuelt klage inn selskapet også for dette.