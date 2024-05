ENKELT: Dyr sykkel låst med tynn vaierlås på et busstopp er nesten som å by tyvene på konfekt, ifølge forsikringsselskapet If. Foto: If

Grunnen er enkel:

– Tyvene kan holde på praktisk talt uforstyrret. I lange perioder finnes det ikke folk på disse plassene, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

– Det aller verste er at enkelte tyver heller ikke er skremt av mennesker rundt seg. Det tar bare ett til to sekunder å klippe over den tykkeste vaierlås rimelig ubemerket på et offentlig sted. Verktøyene tyvene bruker får plass i en liten bag eller sekk, sier han.

Kostbare elsykler utgjør en stadig høyere andel i tyveristatistikken. Avanserte og dyre sykler som brukes til jobbsykling er også svært populære, ifølge If.

– En god del av disse dyre syklene blir fraktet ut av landet av mobile vinningskriminelle, sier Clementz.

Sigmund Clementz Kommunikasjonssjef i If

Økning i sykkeltyverier i fjor

I fjor ble det meldt inn 16 298 stjålne sykler, elsykler og elsparkesykler til forsikringsselskapene. Det viser tall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge. Året før ble det stjålet 14 862 sykler. Økningen utgjør nesten 10 prosent.

Erstatningsutbetalingene i fjor lå på 166 millioner kroner, en økning på 7 prosent fra året før. Da ble det meldt sykler stjålet for 155 millioner kroner.

– Vi vet dessuten at det er store mørketall. Mange stjålne sykler blir verken meldt til politiet eller forsikringsselskapene, sier Clementz.

Sniker seg inn i sykkelhotellene

Kommunikasjonssjefen i If synes det er synd at folk som kombinerer sykling med kollektive transportmidler er spesielt utsatt for tyverier. Denne kombinasjonen er bra for miljøet, påpeker han.

– På mange buss- og jernbanestasjone er det laget såkalte sykkelhoteller med låser, spesielle apper og kameraovervåkning. Vi ser dessverre at mange kriminelle klarer å komme seg inn på de avstengte områdene eller i skurene likevel. Litt enkel sosial manipulasjon eller utnytting er alt som skal til. At noen holder døren åpen for personen bak seg uten å sjekke om vedkommende har lovlig ærend til sykkelhotellet, er ganske vanlig, sier han.

– En annen måte å komme seg inn på, er å smette ubemerket inn døren etter en annen før den går i lås. Hettegenser eller caps blir gjerne brukt for å gjøre det vanskelig å se utseende på overvåkningsbilder. TV-programmet «Åsted Norge» viser jevnlig hvor populært caps og hette er blant kriminelle, sier Clementz.

Bøylelås sikrere enn vaierlås

If erfarer også at mange sykler blir stjålet fra sykkelparkering på arbeidsplasser og skoler. Kameraovervåkning skremmer heller ikke her tyver fra å slå til.

– Det er dessuten overraskende mange dyre sykler, elsykler og elsparkesykler som blir stjålet hjemmefra. Enten rett utenfor boligen eller fra bod eller garasje. Derfor er det viktig å tenke på god sikring hjemme også. Husk å låse sykkelen med lås som vil volde stor bry å åpne. Boden trenger også en solid lås. Lag det vanskeligst mulig for tyven. Vær oppmerksom på at vaiervåser er svært enkle å klippe over med verktøyene sykkeltyver bruker, sier Clementz.

– En bøylelås, nesten uansett hvor billig den er, vil skape mye trøbbel og stjele av tiden til en tyv. Å angripe en slik trenger andre verktøy enn til vaierlåser og kjetting. Det gjør tyven stresset, sier Sigmund Clementz i If.