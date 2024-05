Det melder Paulig, som eier Santa Maria-merkevaren, i en pressemelding fredag.

– Paulig tilbakekaller Santa Maria Dip Tex Mex Style, 250 gram, med en best før-dato 01/01/2026. Årsaken er at en rekke produkter kan inneholde ostedip, som inneholder et allergen (melk). Forbrukere oppfordres til å reklamere på produktet, heter det i pressemeldingen.

De opplyser at tilbakekallingen er et sikkerhetsstiltak.

– Ostedipen (Santa Maria Dip Nacho Cheese Style) inneholder melk og utgjør dermed en helserisiko for forbrukere som er allergiske mot melkeprotein. Visuelt er det lett å skille produktinnholdet siden Dip Tex Mex Style er grønn og ostedipen er gul.

Paulig oppfordrer forbrukere som har kjørt produktet med best før dato 01/01/2026 om å ikke spise det, men ta det med tilbake til butikken der det ble kjøpt og få refusjon.