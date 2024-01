Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Høyest årsvekst skjedde i prisene på frukt og grønnsaker, som steg med henholdsvis 13,6 og 13,3 prosent, skriver SSB.

Melk, ost og egg var blant matvaregruppene med lavest prisvekst, til tross for at prisene for disse varene samlet steg med 7,6 prosent, ifølge SSB.

Juletilbud spiller inn

Den generelle prisveksten kom inn på 4,8 prosent i desember, ifølge SSBs ferske tall onsdag morgen. Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer falt derimot to prosent fra november til desember.

– Det var ventet at prisene ville falle i desember fordi julen er høytid for tilbudskampanjer fra butikkene. Det skjerper konkurransen, og presser prisene til glede for forbrukerne. Denne utviklingen ser vi også i år, samtidig som årsprisveksten går litt ned i forhold til november, sier Bendik Solum Whist, direktør i Virke dagligvare i en pressemelding.

– Unormalt høy vekst

SSB fremhever at det er typiske julevarer som bidro til prisnedgang i desember, som sjokolade, svinekjøtt, klementiner, grøt og kaffe.

– Prisveksten i 2023 var unormalt høy, noe som henger sammen med store prisøkninger i alle deler av verdikjeden for mat, inkludert strøm, drivstoff og råvarepriser. For både kjøpmennene og norske forbrukere er en lavere og mer forutsigbar prisvekst å foretrekke. Vi håper derfor det blir gjennomgangsmelodien i 2024, sier Whist.