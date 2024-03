Omreisende bander er særlig ute etter kostbart inventar i bilen. Foto: Fremtind

– Vi ser særlig omreisende kriminelle som forsyner seg av kostbare bildeler, som airbag og navigasjon, katalysator, dekk og felger, forteller skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank1 og DNB.

Bransjetall fra Finans Norge viser at erstatningene etter tyveri fra kjøretøy har økt mye siste to år. Totalt ble det utbetalt 197 millioner kroner til berørte bileiere etter tyveri, og det er en økning på 57 prosent fra 2022, og 17 prosent fra 2023.

Mer profesjonelle tyver

Ifølge skadeforebyggeren er det ikke så lett å sikre seg mot tyveriene. Organiserte kriminelle blir stadig mer profesjonelle i metodene sine. Men det er noen viktige grep som kan redusere risikoen.

– Vi anbefaler at du parkerer bilen i en garasje eller i et parkeringshus. Hvis du ikke har mulighet til det, bør du i det minste sette bilen i et opplyst og sentralt område, og gjerne ha kameraovervåkning med varsling, sier skadeforebyggeren.

Lås inn verdisaker

Også innbrudd og tyverier av synlige verdisaker er en utfordring. Da er det ett klart råd som gjelder.

– La aldri verdisaker ligge synlig i bilen. Da kan bilen din bli et fristende mål for innbruddstyvene. Lås derfor inn gjenstander i bagasjerommet, og husk selvfølgelig alltid å låse bilen, selv på bensinstasjonen, avslutter Hofstad-Nielsen.

Therese Hofstad-Nielsen Skadeforebygger i Fremtind