Med langt over en halv million følgere på Instagram, hus på Oslos beste vestkant og millioninntekt gjennom sine blogg-poster med sminke og trender, er Gine Margrethe Larsen Qvale fra Skien en vaskeekte influenser. Glamorøse bilder, sminketips og dyre klær er det vi forbinder med henne.

Men hun er også småbarnsmamma og bevisst på urettferdighet i verden.

– Tanken hos meg var at ting er så dyrt nå, og en del familier har problemer med å kjøpe julegaver på toppen av dyrere regninger, strøm og boliglån. Og selvfølgelig; det store verdensbildet, som er helt forferdelig.

Gine Margrethe forteller om hvorfor hun velger å droppe julegaver. For hun ønsker å inspirere andre til å tenke annerledes i år:

–Jeg trenger ikke noe, bortsett fra en god klem, forteller influenser Gine Margrethe Larsen Qvale. Jeg vil bidra på min måte. Foto: Privat

Konvolutt og klem

– Etter at jeg selv fikk barn, er omsorgen for barn i verden det viktigste av alt. Det føles helt utrolig vondt hvis den gaven noen gir til meg heller kunne gått til noen som virkelig trenger hjelp. Jeg blir tårefylt når vi snakker om dette nå. Det er så urettferdig. Derfor vil jeg forsøke å bidra på min måte. Jeg trenger ikke noe, bortsett fra en god klem, sier influenseren.

Sammen med mannen Thomas og deres to barn Bernhard (5) og Bianca (2) skal hun feire jul med tanter og onkler. Men de voksne skal ikke gi gaver til hverandre.

– En gang i høst var i samlet alle i storfamilien, og jeg lanserte ideen. Først var de litt betenkte: «Å … ja, det var noe nytt». Men etter å ha tenkt litt, var de enige i at det er fint og var helt med på det. De kunne jo ikke akkurat være uenig heller, ler Gine Margrethe.

Så i år blir det slik:

Jeg blir tårefylt når vi snakker om dette nå. Det er så urettferdig. Gine Margrethe Larsen Qvale, influenser

– Det er opp til hver enkelt å finne en organisasjon de vil støtte. Og det er ikke fokus på summene vi gir. Så lager giveren et kort der det står:

«Kjære Gine – i år er din julegave fra meg en støtte til [ organisasjonens navn ]. Med de beste ønsker for julefeiringen! Stor klem fra NN»

– Selv har jeg plukket ut fem ulike organisasjoner som skal få støtte fra meg, forteller Gine Margrethe.

Hennes to barn er de eneste små på julefeiringen.

– Barna skal få pakker, altså, men det blir ingen utveksling av julegaver mellom de voksne. Vi snakker mye om det med barna; at det er fint og viktig å gi. Da vi var i Italia i høst, ville Bernhard gi penger til alle gatemusikantene vi gikk forbi.

Gine Margrethe har laget en boks hjemme, som gjør det mer synlig og konkret hva de gir:

Gine Margrethe snakker mye med barna Bernhard og Bianca om gleden ved å gi til andre. Her fra Italia-turen tidligere i høst. Foto: Privat

Julegledeboksen

– Vi har en boks vi kaller Julegledeboksen, og når vi har pantet flasker, legger vi pengene i den. Pengene som er der nå, skal vi kjøpe gaver for og pakke inn med merkelapp der det står hvilken alder gaven passer til, forteller hun.

Sammen med barna går hun og mannen til Fattighuset på lille julaften og leverer gavene.

På spørsmål om hvilket juleminne hun har fra sin egen oppvekst i Skien, må Gine Margrethe tenke seg om noen sekunder. Så bryter hun ut i latter:

– Jeg husker faktisk et år vi satt og delte ut julegavene. Jeg var kanskje 12–13 år, og som barn flest hadde jeg nysgjerrig snoket litt rundt i huset for å se om jeg fant julegavene på forhånd. Da alle gavene var delt ut, så de andre på meg og sa: «Ja, Gine – hvor er din?». Foreldrene mine hadde glemt å legge den under treet, og jeg husker mamma sprang av gårde for å finne den der den lå gjemt, forteller Gine Margrethe Larsen Qvale.