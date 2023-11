– Først ble jeg lei meg, så følte jeg meg bare utrolig dum. Men denne svindelen var så profesjonell at jeg tror mange kunne gått på limpinnen, sier Cathrine Ellingsen til Varden.

Cathrine jobber til daglig som personlig trener, og er gravid i åttende måned.

Torsdag i forrige uke skulle hun for første gang prøve å selge unna barnetøy på salgskanalen «marketplace» på Facebook. Kort tid etter at hun la ut annonsene, tok en kvinne med et helt vanlig norsk navn kontakt og spurte om vinterdressen var i god stand.

Så veldig proft ut

Cathrine svarte kvinnen, som så sendte en forespørsel om dressen kunde sendes med leveringstjenesten Helthjem. «Kjøperen» hadde allerede fylt ut et skjema med sin adresse og bestilt henting – og sendte en lenke til skienskvinnen. Der måtte Cathrine bare fylle ut navn, adresse, bekrefte med BankID og kontonummer til kontoen pengene skulle inn på.

STORE SUMMER: Sindlerne overførte penger fra sparekontoen og store summer forsvant da ut fra Cathrines brukskonto. Foto: privat

– Jeg er ikke rutinert på nettsalg. I ettertid ser jeg selvsagt at jeg burde sjekket profilen til kjøperen bedre. Men det er lett å være etterpåklok. Alt så veldig proft og ekte ut. Jeg ble rett og slett rundlurt, sier hun.

Det var da hun gjentatte ganger måtte registrere seg med BankID at det begynte å skurre. Da rådet «kjøperen» henne til å ta kontakt med kundesupporten til «Helthjem» og fortalte at support kunne hjelpe.

Der åpnet hun en chat-funksjon og en tilsynelatende reell kundesupport, men dette førte henne dessverre videre inn i klørne på svindlerne.

– Her fikk jeg spørsmål om mitt personnummer. Det nektet jeg å oppgi. Ikke visste jeg at skaden allerede hadde skjedd. BankID som jeg trodde var helt trygt, viste seg i denne sammenhengen å være det motsatte.

I sjokk

Da 33-åringen våknet fredag morgen hadde hun fått en sms fra banken om at kontoene hennes var sperret på grunn av mistenkelig aktivitet. Fredag formiddag ringte banken og ga beskjed om at alle kort var sperret, det samme var kontoer og BankID.

Cathrine hadde da ikke tilgang til banken i helgen, men da hun sjekket kontoen mandag morgen fikk hun sjokk. Flere store summer hadde forvunnet ut av kontoen siden fredag.

LÆREPENGE: –Det er viktig å sjekke profilen til kjøperne grundig. Det gjorde dessverre ikke jeg denne gangen, forteller Cathrine Ellingsen. Foto: privat

– Jeg sluttet å telle da jeg kom til 98.000. De har til og med overført penger fra sparekontoen min, sier hun, og legger til:

– Jeg håper virkelig at jeg får pengene igjen. Hvis ikke blir det dårlig med julegaver i år.

Saken behandles nå hos Sparebank1 Østlandet.

– Jeg håper at banken tar noe ansvar. Jeg har blitt lurt, men det har delvis systemet til banken også.

– Hvis ikke får jeg ta dette som en lærepenge. Jeg kommer iallfall aldri til å selge klær på Facebook igjen.

Flere lar seg lure

Konserndirektør kommunikasjon og samfunn i SpareBank 1 Østlandet, Siv Stenseth, bekrefter at det er mange som blir forsøkt svindlet på denne måten.

– Vi erfarer at en god del lar seg lure. «Helthjem-svindelsaker» har vi sett flere av i det siste, og vanligvis er det snakk om at svindlerne lurer til seg mindre beløp fra brukskonto.

Bankene bruker ressurser på å informere om forebygging av svindel, både på egne nettsider og i mediene.

– Hvis du opplever å bi svindlet må du raskt varsle banken og få sperret din BankID. Meld også saken til politiet. For å avklare erstatningsforholdet kan du sende banken en reklamasjonsmelding hvor du forklarer hendelsen. Hver sak blir vurdert ut fra det konkrete hendelsesforløpet, sier Stenseth.

Hun understreker at banken har systemer på plass for å avdekke bedragerier både på kort og på konto, men at de ikke klarer å stoppe alt.

Hun har særlig ett råd til personer som selger varer i sosiale medier.

– Aldri gi fra deg BankID-opplysninger til andre som ber om det. Vær generelt skeptisk til lenker du får tilsendt.