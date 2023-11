1. Opprett en egen bufferkonto for å tydeliggjøre for deg selv at det ikke er en konto du skal ta fra i hverdagen.

2. Sett opp en automatisk overføring til bufferkontoen din når lønnen kommer inn på konto hver måned. Det skal være like selvfølgelig som å betale husleien.

3. Prøv å ha som mål å spare opp til to til tre månedslønner etter skatt. Føles det for stort? Sett delmål underveis for å holde motivasjonen oppe.

4. Synes du ikke at du har råd til å spare? Begynn med noe lite. Overfør én eller to hundrelapper hver måned. Alt teller, og den dagen du trenger pengene kommer du til å være veldig glad for at du begynte.

Kilde: Alektum Group