– Mange bunadstrender lar seg inspirere og er påvirket av tradisjonene i Telemark. For noen år siden var det silkeskjerfet som ble populært. Det er opprinnelig noe som tilhørte beltestakken. Nå er det de fargerike skjortene som har blitt populære, en inspirasjon vi har fra den samme bunaden, sier eier og gründer hos Embla bunader AS, Marianne Lambersøy.

Eier og gründer hos Embla bunader AS, Marianne Lambersøy, forteller om en eksplosiv økning i fargerike bunadsskjorter i år. Foto: Embla Bunader AS

Selger dobbelt så mange

Hun forteller at 2023 markerte et stort skifte i bunadstrenden landet over. I fjor ble det nemlig populært å bruke fargerike skjorter til mange forskjellige bunader, og denne trenden har videre eksplodert i år.

– Det er helt enormt! I fjor var det en del profilerte influensere og kjente mennesker som kastet seg på trenden. Det hadde effekt for oss også, og i år selger vi nok dobbelt så mange fargerike skjorter sammenliknet med i fjor, sier hun.

På Husfliden i Porsgrunn selger de også mange fargerike skjorter, men flesteparten av dem går til kunder som skal ha sin egen variant til beltestakken.

– På beltestakken kan man ha alt fra silkeskjorter til blomstrete bomullsvarianter, men man må selvsagt holde seg til prinsippene som følger med denne telemarksbunaden. Det blir jo ikke fint dersom man skal adoptere helt andre tradisjoner fra et annet område og over til Telemark, sier daglig leder Borghild Helene Farstad.

Hun mener det samme gjelder for de fargerike skjortene som brukes på beltestakken og stakk og liv.

– De blir feil å bruke på andre bunader, konstaterer hun.

Denne Anne Bamle-bunaden har her fått en blomstrete, rosa skjorte fra Embla. Det synes Farstad, daglig leder på Husfliden i Porsgrunn er uforståelig. De får også noen spørsmål om dette i butikken. – Vi sier at det ikke er slik de skal brukes. Foto: Embla Bunader AS

– Vi sier at det ikke er lov

Likevel er det flere som har kopiert denne fargerike varianten, hvor de tradisjonsmessig ikke skal brukes. Farstad forteller at de har fått noen skjortespørsmål fra kunder med andre telemarksbunader. Da er svaret tydelig.

– Vi sier at det ikke er slik de skal brukes. Jeg skjønner faktisk ikke at de synes det er fint engang, sier hun.

Tidligere har Varden også skrevet at Spar har vært utsolgt for svarte bunadsskjorter av den billige varianten.

Greit med farger: Borghild Helene Farstad viser fram historiebøkene, hvor det allerede på midten av 1800-tallet ble brukt mange forskjellige farger på beltestakk-skjortene. Dette ble videreført på stakk og liv på begynnelsen av 1900-tallet. Foto: Caroline Tarangen

Lambersøy i Embla bunader forteller at mange av deres kunder synes det kan være forfriskende med en ny farge på bunaden.

– Skjorteutviklingen har vært i gradvis endring, og hatt sterk inspirasjon fra beltestakken. Mange har vel også kalt det kulturell appropriasjon. Nå ser jeg at til og med kunder med Nordlandsbunad bruker silkeskjerf og fargerike skjorter. Det samme gjør kunder med andre telemarksbunader som opprinnelig ikke har annet enn hvite skjorter med broderier, sier hun.

Om fem år tror hun at det vil være vanlig at alle bunadsbutikker selger fargerike skjorter, slik man allerede gjør i Telemark på grunn av beltestakktradisjonen.

– For ni år siden var det nesten ingen andre bunader som brukte silkeskjerf. Nå er det helt vanlig å selge i de fleste bunadsbutikker landet over, sier Lambersøy.

1 / 3





Embla-eieren er samtidig tydelig på at hun vet det finnes mange og tydelige motstemmer til denne trenden.

– Jeg pleier å si at vi ikke har noe imot at andre kaller våre bunader drakter når vi skifter ut skjorta. Det er opp til dem, sier hun.

Farstad er en av dem som synes man burde kalle slike nye variasjoner for drakter.

– Det blir en drakt med en gang man tukler med slike tradisjoner, og jeg synes det er dumt at vi skal bytte som vi vil mellom de forskjellige bunadene. Vi er heldige her i Telemark som har muligheten til å benytte oss av så mange fine prinsipper og tradisjoner, samtidig som andre bunader har andre tradisjoner som vi skal unngå å bruke, sier hun.

Farstad tror også det er mindre langsiktig å følge moten, slik hun anser at de fargerike skjortene i alle bunadsvarianter er.

– Når det er en så tydelig motesak blir det fort sånn at man kjøper seg en ny skjorte om tre år, sier hun.

Farstad viser fram de fargerike skjortene på Øst-Telemarksbunaden Stakk og liv. Denne ble en lettere hverdagsvariant på tidlig 1900-tallet, etter at beltestakken hadde vært tydelig i bruk siden 1850-tallet. Foto: Caroline Tarangen

Ønsker fargerike skjorter av flere grunner

På Embla forteller de at kundene deres har flere årsaker til at de ønsker å kjøpe seg en ny, og mer fargerik skjorte.

– Det kan være fordi de ønsker seg et alternativ til bryllup eller festlige anledninger, mens de fortsetter med den hvite skjorta til 17. mai, sier hun og fortsetter:

– Samtidig hører vi fra mange at de har vurdert et mer fargerikt alternativ, men at de dropper det på grunn av tilbakemeldingene de kan få.

Lambersøy er også tydelig på at det er lite som slår skjortene fra telemarksbunaden, men at det kan være dyrt.

– Telemark har de aller fineste broderte skjortene, og det er lite som slår smøyg, korssting og plattsømmen som utgjør disse bunadsskjortene. Likevel kan jeg forstå at økonomien ikke alltid strekker til, slik at mange heller velger et fargerikt og billigere alternativ, sier hun.

Til det har Farstad på Husfliden et svar:

– Da kjøper du en hvit skjorte, uten broderier. Det er helt lov og du gjør ingenting feil. Også kan du legge i litt penger på broderiene når du eventuelt får mulighet til det, sier hun.

1 / 3 Prinsippene på beltestakk-skjorten er også viktig å opprettholde. Slik som at det her er en høy krage og smale mansjetter.