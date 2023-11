Det er tidlig onsdag morgen og Sabina Lauvdal (29) er på Kiwi for å ukeshandle. Hun går første året på barnehagestudie ved Universitetet i Sørøst-Norge.

– Jeg tar fulltidsstudiet og har ikke mulighet til å jobbe etter skolen siden jeg har to barn på 3 og 9 år. Jeg har jobbet noen år i barnehage, men jeg vil gjerne studere og få en utdannelse. Planen er en mastergrad, forteller Sabina.

– Jeg måtte velge. Enten studere eller jobbe som jeg gjorde. For meg er det viktig å få en utdannelse, så slik ble det. Men, det er klart at det er vanskelig å få det til å gå opp når det kommer til økonomi. Alt har jo blitt dyrere.

FAST: Sabina Laudal har en fast dag i uka hvor hun ukeshandler. Foto: Fredrik Pedersen

Må stramme mer til

Hver søndag setter hun seg ned med barna til et lite familiemøte.

– Da snakker vi om uka som har vært og vi planlegger hva vi skal ha til middag uka etter.

Hun viser frem en handleliste og en matplan.

– Jeg må stramme mer til, jeg ser på prisene og så ser jeg på lommeboka. Det er viktig å ha gode matvaner og et godt kosthold, både for meg og barna. Før kjøpte jeg ferske grønnsaker, nå blir det frosne posegrønnsaker siden det er billigst.

HANLDELISTE: Sabina har alltid med seg handleliste og middagsplan når hun handler. Foto: Fredrik Pedersen

Sabina har et budsjett på rundt 5000 kroner i måneden på mat og dagligvarer. Det har økt med 800 kroner de siste månedene.

– Se her. Dette pålegget har gått opp fra 34 kroner for et par måneder siden til 53 kroner nå, sier hun før hun går videre til frossendisken.

Kyllingfiletposen fra First Prise er stor. Hun tar den med seg.

– Her har vi i allefall tre middager.

– Lyst til å gråte

I tillegg til å være bevisst på hva som handles inn har hun flere tips å komme med.

– Er det mat til overs etter middag bruker vi det dagen etter i en annen rett. Jeg har også lastet ned appen «Kupp». Der er det over femti tilbudsaviser, både i nærheten av der man bor og til flere butikker i Sverige, forteller hun ivrig.

– Jeg var i Sverige for noen måneder siden og handlet for 5000 kroner. Da hadde vi middager i tre måneder.

I tillegg bruker hun appen «Too Good Too Go» hvor ulike restauranter og butikker selger poser med mat billig etter endt dag.

– Jeg har flere ganger betalt 40 kroner for en stor pose med brød og flere middager. Det hjelper meg i hverdagen. I tillegg er Trumf-kortet lurt å bruke. Da sparer jeg ved hvert kjøp. For noen år siden hadde jeg over 20.000 kroner på det. Nå sparer jeg til konfirmasjonsfest og gave, på bonuser jeg får der.

Så er det sluttsummen på dagens handel . Nesten 1700 kroner.

– Noe av dette er mat som holder mer enn en uke. Men, jeg har lyst til å gråte, det gjør vondt hver gang jeg drar det kortet.

I KASSA: Sabina Laudal legger på varene hun har handlet og Malin Gallefos sitter i kassa på Kiwi Herøya. Foto: Fredrik Pedersen

Man skal leve og nyte livet også

I en leilighet i Porsgrunn sentrum bor Kyrylo Khovenko (21) sammen med to kamerater. Han studerer til å bli grunnskolelærer 1.-7.klasse og går på Universitet Sørøst-Norge.

– Kom inn. Vil dere ha te eller kaffe? smiler han og viser oss inn i stua.

TRIVES: Kyrylo Khovrenko går på Universitetet Sørøst-Norge og bor sammen med to kamerater. Foto: Fredrik Pedersen

21-åringen kom fra Ukraina for 1,5 år siden og begynte på universitetet i år.

Han forteller at stipendet i måneden ligger på rundt 9400 kroner.

Regner man ut utgifter med SIFOs kalkulator for forbruksutgifter, og legger inn mann mellom 20 og 30 år student, kommer det opp et referansebudsjett på 11951 kroner. Da er det flere utgifter som ikke er lagt inn, som for eksempel bolig, strøm og helsetjenester. ( Se budsjett lenger ned i saken.)

– Man skal leve og nyte livet også. Jeg jobber som tolk i tillegg til å være fulltidsstudent. Jeg hadde ikke klart meg med bare lånekassa. Så det passer meg veldig bra. Jeg stortrives på universitetet og nå har jeg også begynt i praksis og det er også spennende, forteller han.

SÅNN DET SKAL VÆRE: Kyrylo viser frem kjøleskapet han og de to andre kameratene har sammen. Der er det alt fra stabler med makrell i tomat til Jägermeister. Foto: Fredrik Pedersen

De tre kamerater lager middag sammen flere ganger i uka.

– Vi prøver også å ha månedsoppgjør, hvor vi gjør opp det vi har lagt ut av penger for den måneden. Vi handler jo inn hver for oss, men noen ganger blir det felleshandling og da noterer vi ned hva vi har betalt.

– Blir det mye nudler og billigmat?

– Når det gjelder epler og frukt kjøper jeg det billigste. Ellers så er jeg opptatt av å få i meg nok karbohydrater, proteiner og fett. Men det er klart at det blir pizza her og altså, ler han.

– Hvor mye bruker du på dagligvarer i løpet av en måned?

– Det varierer, men jeg kan sjekke appen i Sparebanken1 nå, sier han tar frem telefonen.

– I september brukte jeg 5300 kroner konkluderer han.

– Alt har blitt dyrere, men når man har jobb ved siden av så blir det i allefall ikke så stramt.

Hans råd til andre studenter er å gå gjennom ulike abonnement, som for eksempel telefon, for å se om man kan spare noe der.

– Om det er middag igjen spiser vi det dagen etter med andre grønnsaker. I tillegg så kan man jo helt sikkert være flinkere til å ikke kjøpe unødvendige ting på butikken også. Men, noe skal man jo få unne seg, smiler han.

BEVISST: Kyrylo er bevisst på hva som handles, men han er klar på at man skal få kose seg innimellom. Foto: Fredrik Pedersen

– Må ta alle vakter jeg kan

Inne på campus sitter Sara Teien Skogheim (24). Hun tar barnehage-studie ved universitetet og pendler fra Sandefjord hver dag . Stort sett med tog. Hun føler hun har god kontroll på økonomien.

– Man blir mer bevist i den tida vi er inne i nå. Før kunne jeg fort gjøre spontankjøp, nå må det planlegges. Har jeg lyst på to dyre ting, som frisør og et klesplagg, så må det fordeles på to måneder.

SETTER OPP BUDSJETT: Sara Teien Skogheim, student ved Universitetet Sørøst-Norge føler hun har kotroll på økonomien. Foto: Tone Lensebakken

Sara kjøpte egen leilighet for to år siden.

– Nå bor jeg der med samboer, så vi deler på fellesutgiftene. Jeg jobber i tillegg til studiene, det er ikke snakk om å klare å leve på studiestøtta. Det er altfor lite. Derfor har jeg rundt femten vakter i måneden hvor jeg jobber i en avlastningsbolig i Sandefjord.

Hun setter opp budsjett hver måned og legger av litt til bufferkonto så fort lønna er på konto.

Dagligvarehandelen ligger på rundt 8000 kroner for husstanden i måneden.

– Jeg føler jeg har en kontrollert økonomi. Jeg har flere kontoer, en for bensin, en for mat og en for huslån og fellesutgifter. Blant annet.

Også hun sverger til Trumf-kortet hvor man hanker inn litt hver gang man handler.

– Det er penger som jeg tenker kan gå til julemat og litt snacks, smiler hun.

– Nå skal jeg ut i praksis i tre uker som student og da kan jeg ikke jobbe ved siden av. Det tror jeg fort kan bli ganske tungt. Derfor må jeg prøve å få så mange vakter som mulig i løpet av den siste uka den måneden, avslutter hun.

Fra venstre: Sara Teien Skogheim, Martine Elise Eriksen, Ine Berg Martinsen og Jeanette Sannerholt studerer sammen ved Universitetet Sørøst-Norge. Foto: Tone Lensebakken

Referansebudsjettet – kalkulator

Med SIFOs kalkulator for forbruksutgifter kan du regne ut ditt eget budsjett. SIFOs referansebudsjett viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold. Budsjettet er oppdatert med tall for 2023.

Referansebudsjettet omfatter ikke utgifter til

bolig, strøm og andre boutgifter (som f.eks. vedlikehold)

tobakk og alkohol

helsetjenester (utover én årlig konsultasjon hos henholdsvis fastlege og tannlege)

kostbare, utstyrskrevende fritidsinteresser

feriereiser

feiring av begivenheter, gaver

"uteliv"

Her regnet ut for kvinne 20 til 30 år som er student.

Månedlige utgifter for hele husholdet i 2023 Person 1: Kvinne 20 til 30 år som er student. Individspesifikke utgifter Mat og drikke 3 840 Klær og sko 970 Personlig pleie 920 Lek og mediebruk 1 650 Reise (kollektivt) 511 Spedbarnsutstyr 0 Sum 7 891 Husholdsspesifikke utgifter Andre dagligvarer 380 Husholdningsartikler 550 Møbler 520 Mediebruk og fritid 2 160 Bilkostnader (drift, vedlikehold) 0 Barnehage 0 Aktivitetsskole (SFO) 0 Sum 3 610 Totalt summert månedlig forbruk kr 11 501,00

Her regnet ut for mann 20 til 30 år som er student.

Månedlige utgifter for hele husholdet i 2023 Person 1: Mann 20 til 30 år som er student. Individspesifikke utgifter Mat og drikke 4 540 Klær og sko 900 Personlig pleie 740 Lek og mediebruk 1 650 Reise (kollektivt) 511 Spedbarnsutstyr 0 Sum 8 341 Husholdsspesifikke utgifter Andre dagligvarer 380 Husholdningsartikler 550 Møbler 520 Mediebruk og fritid 2 160 Bilkostnader (drift, vedlikehold) 0 Barnehage 0 Aktivitetsskole (SFO) 0 Sum 3 610 Totalt summert månedlig forbruk kr 11 951,00