– Vi forventet en skadetopp i januar, men ikke så massivt som dette. I januar setter vi rekord i antall meldte vannskader i første kalendermåned, sier Anette Grønby Rein, som er kommunikasjonssjef i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB, i en pressemelding.

Selskapet har registrert rundt 5.700 bygningsskader i januar, og 3.800 av disse er vannskader. Det er nær dobbelt så mange vannskader som i de to foregående årene.

Brutal start på året

De første to ukene av året ble innledet med en kald periode som resulterte i nærmere 1200 frostskader. Dette ble etterfulgt av snøfall, mildvær og betydelige nedbørsmengder. Så kom ekstremværet Ingunn mot slutten av måneden.

– Det har vært en brutal start på året, som har medført svært hektiske dager for alle som håndterer skadene hos oss. Vi treffes av så mange ulike og overlappende værhendelser, forklarer Grønby Rein.

Færre skader enn fryktet etter «Ingunn»

Fremtind har foreløpig registrert rundt 300 skader som følge av stormen «Ingunn».

– Det er for tidlig å konkludere på et endelig antall, for erfaringsmessig blir det etteranmeldt skader etter slike værhendelser. Men det ser ut til at skadeomfanget etter ekstremværet er mindre enn vi fryktet, til tross for store ødeleggelser, avslutter Grønby Rein.