For femte år på rad dykker Diplom-Is ned i sitt historiske arkiv for å hente frem en etterspurt favoritt. I år falt valget på den gule ispinnen Splitt, som var en storfavoritt blant iselskere i perioden 1980 til 1990.

– Engasjementet for iskrem - og ikke minst gamle klassikere - er enormt. Derfor er det så gøy å kunne hente tilbake nok en kjær folkefavoritt som mange har ventet lenge på. Fjorårets klassiker ble utsolgt tre ganger, og vi har store forventninger til årets comeback-is. Splitt har sine røtter fra det glade 80-tallet, og vi håper å vekke nostalgiske minner hos folk ved å bringe denne tilbake på iskartet, sier Ingrid Vestnes Arntsen, Merkevaresjef i Diplom-Is.

GLAD: Ingrid Vestnes Arntsen, Merkevaresjef i Diplom-Is, ser fram til å kunne tilby Splitt til is-elskere. Foto: Diplom-Is

Stort savn i frysedisken

DeLillos ga i 1991 ut sangen Frognerbadet, og sang den gang at det bare finnes én måte å spise Splitt på. Hvorvidt det er sant får være opp til hver enkelt å dømme, men at den har vært savnet, er det ingen tvil om.

– Interessen for Splitt har vært stor over lang tid. Folkets engasjement er avgjørende for hvilke is vi henter tilbake, og særlig i sosiale medier har Splitt skapt et stort engasjement over tid, sier Arntsen.

Den eldste klassikeren

Tidligere har Diplom-Is hentet tilbake klassikere som Kræsj Pink, Drillo, Kjempe Yes og Sitting Original – relanseringer som alle har blitt store suksesser. Nå gleder Diplom-Is seg til å se hvordan Splitt vil falle i smak hos både store og små.

– Splitt er den eldste klassikeren som Diplom-Is har hentet frem fra arkivet. Her har fanskaren vært tålmodig og engasjert i lang tid, men det er som ordtaket sier; den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves.

Splitt-isen gjenoppstår med den samme særegne smakskombinasjonen som gjorde den til en favoritt på 80-tallet; fløteis på innsiden og saftistrekk av melon på utsiden.