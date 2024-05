Det sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

– Skjøteledninger og vanlige stikkontakter er ikke egnet for denne typen belastning over tid. Enkelt og greit, sier han og ber deg være ekstra på vakt hvis skjøteledningen ligger i en kveil, på trommel eller snelle når du bruker den.

Har startet branner

En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at 21 prosent at elbileierne bruker skjøteledning eller kabelspole når de lader. Det er en dårlig idé, både med tanke på effekt, strømforbruk og ladetid. Roger Ytre-Hauge forteller mer om hva som skjer.

– Lademåten sliter mer på batteriet til bilen og elanlegget i huset ditt. Den er også sjelden sikret mot lynnedslag og jordfeil. Selv om branner hører til sjeldenhetene er det mange skjøteledninger og ladeløsninger som er langt fra heldige, sier han.

– I tillegg blir det dyrt, siden dårlige ladeløsninger tar lengre tid.

Roger Ytre-Hauge Fagsjef motor, Frende Forsikring.

Hvis du må lade fra stikkontakt Vis mer ↓ Ha egen kurs til elbilen

Bruk maks 10 A kurs

Kursen må ha jordfeilbryter type B

Trekk alltid ut kabelen fra bilen før du tar ut støpselet fra stikkontakten

Kjenn om det blir varmt

– Retningslinjene gjelder der du lader til daglig. Du kan selvfølgelig lade på besøk hos andre, selv om det ikke er lagt opp til elbillading der. Men da må du følge med. Kjenn etter temperaturøkning i kabel og kontakt og ikke gå og legg deg, sier Roger Ytre-Hauge.

– Jeg har sett mange skjøteledninger som blir lagt ut gjennom dør- eller vindusåpning eller ligger kveilet sammen på en kabelspole. Det er skrekken, sier fagsjefen.

Ladeboks er sikrere

Elbilforeningen anbefaler at du installerer en hjemmelader der du lader til daglig. Det er både sikrere og raskere.

– Lader du fra en ladeboks bruker du en egen elbilkabel som er laget for å tåle høy effekt og belastning over tid, sier Ytre-Hauge i Frende. Montert riktig vil den også være koblet til en egen kurs, ha riktig sikring og DC-beskyttelse.

– Ladeboksen slår automatisk av strømmen når bilen er ferdig ladet, og gir beskjed om eventuelle feil. Det ligger mye branntrygghet i det, sier han.

Hvis du lager et nytt ladepunkt hjemme i dag er det krav til at du installerer en ladestasjon. Verken vanlige eller industrielle stikkontakter er godkjent i den såkalte installasjonsnormen NEK 400.

Nødlading med stikkontakt er derimot fortsatt lovlig. Det samme gjelder tidligere godkjente installasjoner for lading med stikkontakt, da normen ikke har tilbakevirkende kraft.