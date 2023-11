Forbrukerrådet har testet 33 tannkremer for det mistenkte kreftfremkallende stoffet titandioksid.

Dette er et tilsetningsstoff som blant annet brukes for å gi hvit farge til produkter som maling, papir og tannkrem. Stoffet er i dag forbudt i mat.

16 av de testede tannkremene fikk rødt «surefjes» av Forbrukerrådet. De anbefaler å styre unna disse produktene på grunn av innholdet av titandioksid.

– Dette er et stoff det er knyttet alvorlig helsebekymring til, som mistenkt kreftrisiko og skadelig for genene. Produsentene bør fase ut tannkremer med dette stoffet nå. Halvparten av tannkremene vi sjekket, hadde ikke titandioksid. Det viser at det er fullt mulig, sier seniorrådgiver Elin Vestrum.

Forbrukerrådet er bekymret for den totale mengden av skadelige stoffer som de mest sårbare, som barn og unge, får i seg fra produkter de bruker daglig.

De fant stoffet i kjente tannkremer som Sensodyne, Solidox og Jordan.

Forbrukerrådet har også funnet stoffet titandioksid i tre tannkremer for barn: Peppa Gris, Flux 6+ og Bamse.

Martine Lenes er merkevaresjef i Karo Pharma. De har salgs- og markedsansvar for Flux. Hun opplyser at samtlige Flux-tannkremer er tatt ut av markedet f.o.m. september 2023.

– Informasjonen gikk ut til alle apotekkjedene i april 2023. Det kan være at det er noe restlager igjen i enkelte butikker.

Selskapet Haleon eier Sensodyne, som lager Bamse barnetannkrem. De har ikke svart Aftenposten innen svarfristen. Det har heller ikke lyktes Aftenposten å få en kommentar fra Peppa Pig-eier Hasbro.

Ingen av tannkremene Forbrukerrådet testet fra produsentene Colgate og Zendium inneholder titandioksid, hverken de til voksne eller barn.

Barnetannkremene fra Jordan og Solidox inneholder heller ikke titandioksid. Det gjør derimot voksentannkremene fra disse produsentene.

Forbrukerrådet har også funnet stoffet titandioksid i tre tannkremer for barn. Foto: Forbrukerrådet

Se hele testen til Forbrukerrådet her.

Forbrukerrådet sier de har tatt et så bredt utvalg av tannkremer som mulig, som finnes i dagligvarebutikker, apotek og lavpriskjeder.

Ikke forbudt – ennå

Stoffet titandioksid er nylig forbudt i mat. EUs mattrygghetsorgan, Efsa, konkluderte i 2021 med at titandioksid ikke lenger kan anses som trygt å bruke i mat, fordi stoffet mistenkes å være gentoksisk og kreftfremkallende.

Men det er fremdeles tillatt å bruke i blant annet i kosmetikk, tannkrem og legemidler.

– Hvis stoffet ikke er forbudt i tannkrem, hvorfor bør man da unngå disse produktene?

– Hvis det er mistenkt kreftrisiko for matvarer, er det like stor grunn til å tro at det har risiko i andre produkter. Tannkrem er et produkt de fleste bruker to ganger daglig, fra den første tannen dukker opp hos små barn og livet ut. Man blir dermed jevnlig eksponert for produktet, sier Elin Vestrum.

Dermed er det ingen grunn til å vente på forbud, mener hun.

Hvordan sjekke selv?

Hvordan kan man som forbruker sjekke om tannkremen inneholder dette tilsetningsstoffet?

Da bør du lese ingredienslisten veldig nøye, råder Forbrukerrådet:

Stoffet er ofte oppført som titandioksid, titanium dioxide, CI 77891 eller E 171 på ingredienslisten, ifølge Forbrukerrådet.

– Ved å se på ingredienslisten, kan forbrukerne ta opplyste valg selv. Men det står altså ikke alltid titandioksid. På tannkrem og annen kosmetikk kan produsentene i stedet bruke den internasjonale benevnelsen CI 77891. Man må derfor være en ganske så bevisst forbruker for å finne det, sier Vestrum.

– Skal være trygg i bruk

Mattilsynet er tilsynsmyndighet for kosmetikk og kroppspleieprodukter.

– All tannkrem som selges på markedet i EU/EØS inkludert Norge skal være trygg i bruk, og ikke inneholde kjemiske stoffer som ikke er i tråd med bestemmelser i det felleseuropeiske kosmetikkregelverket.

Det forklarer Are Tømmerberg Sletta som er seksjonssjef for seksjon kjemisk mattrygghet i Mattilsynet. Han opplyser at EUs vitenskapskomite for forbrukersikkerhet (SCCS) for tiden gjør en risikovurdering av titandioksid på mandat fra EU-kommisjonen.