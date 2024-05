En spesiell røykvarslertype har ført til flere skumle hendelser og branner de siste årene. Nå advarer forsikringsselskapet If:

– Mange aner ikke noe om denne brannfaren, og bør skifte røykvarsler snarest, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Nylig ble det brann i en røykvarsler i Alta. Det er mistanke om at designsvakheten i varsleren har også har ført til denne brannen, ifølge flere medier.

Har røykvarsleren din 9 volts batteri, men mangler batteripute som hjelper deg å sette batteriet riktig vei? Da bør du bytte ut varsleren så raskt som mulig, understreker If.

De siste årene har det vært flere tilfeller hvor røykvarslere har blitt svært varme og kortsluttet. Flere ganger har det kommet røyk. En del varslere har endt opp som forkullede rester med svarte svimerker i taket.

Solgt under ulike navn

I desember 2020 gikk Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet derfor sammen ut og advarte om svakheten i mange røykvarslere.

Da ble det anslått at rundt 650 000 røykvarslere bør byttes ut. Røykvarslerne er blitt solgt under ulike merkenavn i butikkjeder og på nettet.

– Vi vet at mange byttet røykvarsler den gang. Likevel har vi dessverre grunn til å tro at det fortsatt finnes store mengder med varslere som har designsvakheten og fortsatt er montert der ute, sier Sigmund Clementz i If.

– Røykvarslere skal jo forhindre branntragedier, ikke bidra til dem, sier han.

240 000 varsler til boligeiere

– Vår største bekymring er at det kan være røykvarslere som ikke virker som de skal, fordi batteriet er satt inn feil vei. Det kan få alvorlige konsekvenser hvis en brann skulle begynne om natten når alle i huset sover, sier han.

240 000 kunder med boligforsikring i forsikringsselskapet If fikk i begynnelsen av 2021 en e-post med informasjon om hvordan de kan sjekke om de har svakheten i røykvarslere i hjemmet sitt.

– Vi så på det som en samfunnsplikt å varsle kundene våre om dette. Dessverre ser det ut som det er nødvendig å varsle allmennheten enda en gang om disse brannfarlige røykvarslerne, sier Clementz.

Sigmund Clementz Kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If