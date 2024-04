SJEKK MELDINGA: Skattedirektør Nina Schanke Funnemark kommer med en klar oppfordring. Foto: Andreas Vatnøy/Skatteetaten

Tallene viser at det er flere som har sjekket skattemeldingen i år enn i fjor. Det er også flere som har levert og flere som har fått skatteoppgjøret sitt. Likevel regner skattedirektøren med at mange kommer til å sjekka skattemeldingen de siste dagene før fristen.

Fristen for å levere går ut ved midnatt tirsdag 30. april.

– Vi vet at mange sjekker skattemeldingen de siste dagene før fristen, og vi forventer det samme i år. Det er du selv som er ansvarlig for at skattemelding er rett, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark i en pressemelding.

– Du kan la være å sende inn skattemeldingen, men bare dersom alle opplysningene i skattemeldingen stemmer. Da må du være klar over at du tidligst kan få skatteoppgjøret og eventuelle penger til gode utbetalt i slutten av juni, sier Schanke Funnemark.

Usikker? Sjekk fradragsveilederen

Et vanlig råd er å føre opp et fradrag dersom du er usikker på det. Skattedirektøren mener det er et unyansert råd.

– Hvis du er usikker på om det er fradrag du har krav på, vil jeg råde deg til å sjekke Skatteetaten sin fradragsveileder, som du finner på våre nettsider.

Fradragsveilederen hjelper deg å få oversikt over de vanligste utgiftene du kan kreve fradrag for. Når du bruker fradragsveileder, kan du kryssa av for fradragene som kan gjelde deg, så får du en samlet oversikt over hva du kan føre i skattemeldingen og hvordan du skal føre det.

Skattedirektøren oppfordrer spesielt til å sjekke om du har krav på reisefradrag, siden dette ikke er utfylt på forhånd.

– Reisefradraget må du fylle ut selv, og det er kanskje fort gjort å glemme.

Dette spør folk om

Skatteetaten har som vanlig hatt stor pågang etter at skattemeldingene ble sendt ut for litt over en månad sidan.

En oversikt viser at det er noen tema som går igjen når folk ringer inn til Skatteetaten for å spørre om hjelp.

– Det er stor bredde i forespørslene som kommer inn til oss. Men oppsummert kan vi si at det har kommet mange spørsmål om fordeling av lån og renter, hvordan du kan endre verdien på boligen i skattemeldingen, praktiske spørsmål om betaling av restskatt og spørsmål om når skattepengene kommer, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

I tillegg trekker skattedirektøren fram et annet tema som går igjen: Endring av skattekort.

– Både i fjor og i år har vi sett at det er svært mange som kontakter oss for å be om hjelp til å endre skattekortet sitt. Det er positivt at mange har et aktivt forhold til skatten de skal betale i løpet av året, sier Schanke Funnemark.

Derfor får du ikke pengene

Etter at skattemeldingen di er levert, må Skatteetaten behandla den og laga et skatteoppgjør. I skatteoppgjøret står det hvor mye penger du får igjen (til gode), eller hvor mye du må betale (restskatt).

Dei fleste får skatteoppgjøret mellom april og juni, mens noen må vente til høsten.

Tallene viser at over 1,6 millioner så langt har fått skatteoppgjøret sitt, noe som er 160000 flere enn på samme tidspunkt i fjor. Til sammen er det utbetalt over 20 milliarder kroner i skatt til gode, noe som er fem milliarder kroner mer enn på samme tidspunkt i fjor.

Hvis du har levert skattemeldingen, men likevel ikke har fått skatteoppgjøret ditt, kan det komme av at du har gjort mange endringer eller lagt til vedlegg som Skatteetaten må kontrollere, at du ikke har oppgitt alle de nødvendige opplysningene eller at du er tatt ut til en tilfeldig kontroll. Du får beskjed når skatteoppgjøret ditt er klart.

Skattepengene blir utbetalte kort tid etter at skatteoppgjøret er klart, men det kan likevel hende at du ikke har fått utbetalt skattepengene. Det gjelder spesielt hvis du skylder penger til staten og/eller kommunen. Skattepenger du har til gode kan da bli brukt til å betale ned på det du skylder.