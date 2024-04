– Hadde han ikke vært så arrogant, så hadde jeg nok godtatt de 74 kronene, sier Thor Ødegaarden da Varden møter ham.

– Vi tilbudte ham pengene tilbake, og vi strekker oss gjerne langt for kundene våre. Det er de vi lever av. Men i dette tilfellet opplevde vi det som vanskelig å komme til en løsning, sier Rema-kjøpmann Lars Erik Norrman til Varden.

Det var fredag i forrige uke at Ødegaarden var innom butikken på Arkaden for å handle seg to stykker med kake han skulle ha med på et kaffebesøk litt senere på dagen.

– Jeg fikk hjelp av en hyggelig ansatt som fant en pakke med kaker til meg, forklarer 83-åringen.

Men under besøket noen timer senere oppdaget han og venninnen raskt at kaka ikke var spiselig.

Thor Ødegaarden (83) håper butikken vil gå gjennom rutinene sine, slik at de ikke selger varer som er langt over utgått tid igjen. Foto: Jonas Fossing

Gammel moro

– Jeg åpnet pakka og skulle til å skjære i kaka, men den var jo beinhard, tør og fæl. Jeg måtte ha noe sterkere enn kniv for å komme gjennom den, forklarer han.

Derfor sjekket de datostemplinga under.

– Til vår forskrekkelse står det jo 24. juli 2020, sier han.

Han trappet opp i butikken igjen dagen etter, for å kreve pengene tilbake.

Men det er her det er uenighet om hvordan det forløp seg.

– Jeg sa til den ansatte i kassa at jeg ville ha 100,- kroner tilbake. Da kom sjefen og stilte seg ved siden av meg. Jeg forsøkte å forklare hvorfor, og det var mye folk i kø. Da sa han butikksjefen at jeg kunne få 74 kroner tilbake, så gikk han arrogant vekk, sier Ødegaarden.

Norrman, opplevde situasjonen som litt annerledes.

– Det er uheldig og beklagelig at den kaka er solgt. Selv om datoen er produksjonsdato er den åpenbart for gammel, sier han og fortsetter:

– Han kom inn til vår butikkansatt, slo med kaka i bordet, og ba om mer penger enn kaka kostet. Det er ikke sånn ting fungerer. Vanligvis får kunden beholde varen, pengene igjen og en blomst eller liknende som plaster på såret, dersom man sier ifra på en ordentlig måte. Men i dette tilfellet opplevde vi det som vanskelig å komme til enighet. Samtidig kom han med trussel om at han ville gå til avisa dersom han ikke fikk de 100 kronene, sier Norrman.

Ødegaarden tok med seg kaka uten penger, og hevder han ba om 100 kroner fordi han i ens ærend dro tilbake til butikken for å levere den gamle kaka.

– Jeg ba om mer penger fordi jeg måtte betale for bom og parkering. Det synes jeg var rimelig, sier han.

– Det ble ikke oppfattet på den måten, sier Norrman.

Kjøpmann ved Rema 1000 på Arkaden, Lars Erik Norrman, sier kunden stort sett alltid har rett. Foto: Anders Høines

Sjekk datostemplinga

Ødegaarden sier han gikk til avisa fordi han ønsker at butikken skal skjerpe rutinene sine når det kommer til datostempling.

– Dette er ikke verdens viktigste sak for meg, men det er jo greit at de som driver butikk er nøye med merking og datostempling. Samtidig hadde jeg nok godtatt de 74 kronene om butikksjefen ikke var så arrogant, sier Ødegaarden.

Norrman sier datostempling og kundetilfredshet er noe butikken setter svært høyt.

– Kundene har stort sett alltid rett, og vi scorer høyt på både merking og kundetilfredshet i våre målinger. Vi har gode systemer for å plukke opp utgåtte varer, men samtidig gjør vi feil vi også, og vi kan alltid forbedre oss. Men denne saken står vi godt i, for det er noe med måten man tar opp ting på også, sier Norrman.