Vipps advarer i en pressemelding mot en ny svindelmetode hvor svindlere ringer og utgir seg for å være fra Vipps, Politiet, Økokrim eller banken din for å få deg til å vippse bort pengene dine.

– Svindlerne er profesjonelle og framstår veldig oppriktige, sier Silke Øverby i Vipps.

I tillegg til å sende SMS og e-post hvor man lurer folk til å trykke på lenker, kjent som «phishing», har svindlerne i stadig større grad begynt å ringe. I samtalen utgir de seg typisk for å være fra politiet, banken din eller fra Vipps og skal «redde» offeret sitt fra å bli lurt, og forteller en historie som stresser ofrene.

– Det er en setning vi er veldig opptatt av at blir mest mulig kjent. Politiet, banken og Vipps vil aldri be deg om å overføre pengene dine noe sted, sier Øverby.

Nederst du lese Vipps sine råd, og svindlernes framgangsmåte.

Skjuler seg bak falsk nummer

For å øke troverdigheten benytter ofte svindlene seg av såkalt ‘spoofing’, hvor de skjuler seg bak et falskt telefonnummer. Det kan derfor se ut som at det er Politiet, Økokrim eller ditt lokale politi/lensmannskontor på mobilskjermen når de ringer.

Det er det ikke.

– Dette er en svindelmetode som er i kraftig vekst. Det er en skremmende utvikling og dessverre er det ofte eldre mennesker som blir lurt, sier han.

Øverby sier at det er mer enn 1000 vippsere som tar kontakt hver eneste måned fordi de har blitt utsatt for svindelforsøk. Han sier Vipps alltid vil kunne se hvem som har mottatt penger, og at disse blir blokkert om det er svindel.

Samtidig er det over 20 eksperter som kontinuerlig jobber med å avdekke og hindre svindelforsøk.

– Alle transaksjoner i Vipps overvåkes, og vi sperrer brukerkontoer om vi oppdager mistenkelig aktivitet, sier Øverby og understreker at folk må være varsomme.

Svindlernes framgangsmåte Vis mer ↓ Svindleren ringer og sier «En person er i ferd med å ta opp lån i ditt navn, og personen har tilgang til din konto. For å sikre sparepengene dine må du derfor vippse alle eller deler av dem til en privatperson som du får telefonnummeret til.»

Hvis du googler navnet til denne personen, vil du mest sannsynlig se at vedkommende jobber i politiet, sånn at du skal føle deg trygg på å overføre pengene.

Ofte oppretter svindlerne også kontakt mellom deg og banken din. Det skjer ved at de setter over telefonsamtalen til banken eller gir deg beskjed om at banken vil ringe deg. I begge tilfeller er den “bankansatte” også en svindler.

I samtalene med “politiet” eller “bankansatt” har de ofte opplysninger om deg (kort- og kontodetaljer, fødselsnummer med mer). Grunnen til at de har denne informasjonen kan være at du kan ha mottatt en falsk SMS eller e-post fra svindlerne de siste ukene eller månedene, som har utgitt seg for å være fra for eksempel Vipps, BankID eller banken din. Og så har du trykket på en lenke og fylt ut et skjema som har gått til svindlerne – ikke til Vipps eller banken.

Hvis du lar deg lure, så ender dette med at du overfører penger til svindlere.

Aldri la deg lure til å overføre penger. Politiet, Vipps eller banken vil aldri be deg overføre eller vippse penger.