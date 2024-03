Foto: Asia Engros AS

Det opplyser Mattilsynet i en pressemelding.

Asia Engros AS trekker tilbake «Jeram's Mix Fruity Pudding with Nata De Coco», «Jele Super Light Lychee Juice» og «Lucky Zeri Fruit Jelly».

– Grunnen er at produktene inneholder tilsetningsstoffer som gjør dem fastere, og som det er ulovlig å bruke i slike produkter,

– Kast eller levér tilbake

Produktene er solgt via Asia Engros AS til frittstående dagligvarebutikker over hele Norge. Ikke alle produktene er merket med Asia Engros AS som importør. Produktet «Lucky Zeri Fruit Jelly» er merket med importør Hung Fat Trading Asian Livs AB.

– Forbrukere som har kjøpt produktene, oppfordres til å kaste dem eller levere dem tilbake til butikk, opplyser Mattilsynet.

Kvelningsfare for barn

Produktene inneholder tilsetningsstoffet E407, som er omfattet av vilkår for bruk i noen sukkervarer der produktet kan inntas i en munnfull.

– Dette kan gi kvelningsfare, spesielt for yngre barn.