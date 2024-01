Skademeldingene strømmer inn i et høyt tempo hver eneste dag, melder Tryg i en pressemelding.

– De fleste er i og rundt Oslo, men skadeområdet strekker seg helt fra Agder til svenskegrensen, fra Oslo til nord for Lillehammer og Rena. I Oslo har vi borettslag og sameier som er blitt rammet eksempelvis ved frostsprengning i sprinkleranlegg, eller at hovedvannledningen er frosset.

– Samtidig opplever vi at mange kunder har vært flinke og klart å tine frosne vannrør langsomt selv uten å forårsake skade. Mange har fått vannet tilbake, og lært å ha ekstra varme på i de kaldeste delene av boligen, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

Bekymret for mer frost

Selv om minusgradene og kulda avtar i Oslo og andre steder til helgen, er det meldt ny kuldebølge neste uke.

– Når det meldes 20 minusgrader igjen forventer vi en rekke nye frostskader neste uke, i og rundt hovedstaden spesielt. Men det blir mildere først, og tiner frostne vannrør er det alltid en risiko for at rørene sprekker og vann vil fosse ut. Det bekymrer oss, og vi anbefaler alle å stenge hovedstoppekranen inntil alt er tint ferdig, for så å åpne den litt etter litt, sier Brandeggen.

Anbefaler minst 10 grader

Tryg anbefaler 10-12 grader i alle rom med vannrør. Gjør deg kjent med hvor vannrørene går i og utenfor boligen.

Dersom ovner skal tjene flere rom må kapasiteten på ovnen være tilstrekkelig og dører må være åpne. Vedfyring kan hjelpe, men husk at boligen også må være oppvarmet når det ikke fyres.