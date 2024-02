Det sier IT-sikkerhetssjef for Frende Forsikring, Tron Ingebrigtsen, i en pressemelding.

Trenden bekreftes av Tina Jerstad i Tenerity, et selskap som hjelper folk som er blitt offer for ID-tyveri og nettmisbruk.

– Dette skjer mer og mer, og det er virkelig en fortvilende og ekkel situasjon å stå i for mange unge, sier hun og forklarer hvordan det foregår.

Først hacker de, så truer de

– Se for deg at noen får tak i nakenbilder du har lagret på Snap, men som aldri var ment for andre enn de du selv ville sende dem til, sier Jerstad.

Så truer de med å sende bildene til dem du kjenner hvis du ikke betaler penger.

– Unge menn kontakter oss og forteller at de har blitt utsatt for kontokapring og deretter utpressing. Utpressing på nett er ikke nytt, men før var det oftere bare en trussel, uten at svindlerne satt på noen bilder. Nå ser vi at det ikke bare er bløff, for de kriminelle sender deg beviset på sms, sier Jerstad.

Tron Ingebrigtsen IT-sikkerhetssjef for Frende Forsikring.

Det starter med en kontokapring

– Dette starter med at noen hacker Snap-kontoen til ett tilfeldig offer. De bruker et program som knekker passord veldig raskt og leter gjennom innholdet i mappen som heter «My Eyes Only», sier Tron Ingebrigtsen.

Det er en mappe som er beskyttet med en pinkode som mange bruker til å lagre bilder som de ikke vil at andre skal se.

– Så tar svindlerne kontakt med offeret via en falsk Instagram-konto og ber om å få telefonnummeret deres. Offeret får en sms med kopi av nakenbildet sitt og trues til å betale for at det ikke skal bli spredd til alle offerets kontakter, sier Tina Jerstad i Tenerity.

Unge mennesker er spesielt sårbare

Sikkerhetsekspertene ser at denne metoden er brukt mange steder i verden.

– Det er som med andre svindelmetoder. Der det er betalingsvillige ofre, er det penger å tjene. Derfor dukker de samme svindelmetodene opp på mange ulike steder, sier Tron Ingebrigtsen.

Ifølge NorSIS, skårer unge mennesker lavt på digital sikkerhet, og under halvparten av de unge bruker totrinnspålogging. Det er det ekstra sikkerhetslaget som beskytter digitale kontoer.

Ikke betal, be om hjelp

Selv om du betaler det hackerne ber om, er det ingen garanti for at de slutter med utpressingen og lar deg være i fred.

– Vi har snakket med unge menn som har betalt flere ganger, men likevel blir de presset til å betale mer. Rådet er helt klart: Ikke betal, sier Tina Jerstad.

Faktisk kan det å droppe å betale være en vei ut.

– De kriminelle har gjerne flere operasjoner på gang samtidig. Så hvis du nekter å betale, kan det være de gir opp og går videre til neste person som betaler. Du er nok ikke den eneste de har siktet seg inn på, sier Tron Ingebrigtsen i Frende Forsikring.

Dette gjør du hvis bildene dine havner på avveie

– Be om hjelp hvis du har blitt utsatt for utpressing. Snakk med noen du stoler på og anmeld forholdet til politiet. Og husk å dokumentere alt. Ta vare på meldinger du får, ta skjermbilder eller ta opptak av skjermen for å sikre bevis på at det har skjedd noe kriminelt. Og ta kontakt med forsikringsselskapet ditt, de kan hjelpe med oppryddingen hvis noen bilder først havner på nettet, sier Tina Jerstad.

Slik forebygger du kontokapring