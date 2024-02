Bransjetall fra Finans Norge viser at forsikringsselskapene avdekket svindel for nesten en halv milliard kroner i fjor. Hos Fremtind har antall svindelsaker økt med 53 prosent fra året før.

Bedre digitale verktøy og en justering av måten å jobbe på, er blant virkemidlene som Fremtind har tatt i bruk for å avdekke mer svindel. I tillegg politianmeldes de fleste svindelforsøk, også de minste summene.

– Vi var forberedt på en økning i fjor, men at antallet skulle øke så mye, forteller oss at mørketallene trolig er enda større enn vi forventet, sier Lisa Cathrin Olsen, leder for utredning i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

Lisa Cathrin Olsen Leder for utredning i Fremtind.

Svindel innen alle aldersgrupper

Fremtind avdekker flest svindelsaker innenfor innbo- og reiseforsikringer. Disse er oftest knyttet til falsk dokumentasjon, at kunder melder skader som faktisk ikke har skjedd eller at kunder overdriver skadekravet sitt. Forsikringssvindlerne er i alle aldre.

– Det er stor spredning på alderen blant de som forsøker å svindle. Yngste person i fjor var 19 år – og den eldste 76 år. Blant tilfellene vi har avdekket, er det også omtrent like mange kvinner som menn, forteller Olsen.

Bruker falske bilder

Ofte avsløres svindelforsøk fordi bildene er forfalsket eller lånt fra internett. En kunde ønsket erstatning for en TV til en oppgitt verdi på hele 123.000 kroner, og la ved et bilde av en knust TV i skademeldingen, som dokumentasjon.

– Det ble raskt avdekket at bildet kunden hadde sendt inn var hentet fra internett. Kunden hadde også meldt inn et lignende hendelsesforløp tidligere, og brukt et bilde fra nettet. I konfrontasjonen mente kunden at hen hadde kastet TV-apparatene før sakene ble meldt og dermed måtte «låne» et bilde fra internett, forteller Olsen.

Denne forklaringen holdt ikke mål. Saken ble politianmeldt og kunden ble idømt samfunnsstraff på 60 timer.

Risikerer fengsel

Mange tror at forsikringssvindel ikke er så farlig, men svindel for selv lave summer kan gi fengselsstraff.

– Forsikringssvindel forstyrrer spleiselaget som forsikring er og det gir dyrere forsikring for alle. Vi har nulltoleranse for svindel fordi det rammer kundene våre, avslutter Olsen.