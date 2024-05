Det sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, i en pressemelding.

I 1999 var gjennomsnittsalderen på bilparken i Norge 9,9 år. I 2023 hadde den økt til 11 år.

– Dette er helt klart en utvikling som går i feil retning. Vi vet at nyere biler er langt mer sikre i trafikken enn gamle biler. Så denne utviklingen er ikke bra for trafikksikkerheten, sier Sødal.

Dårligere sikkerhet

I Norge var det i 2023 registrert 2 841 502 personbiler. Av disse var 651 633 biler 16 år eller eldre. Det tilsvarer 23 prosent av bilparken.

– Det er alt for mange gamle biler på veiene. Sikkerheten for de som kjøre så gamle biler er dårligere enn de som kjører nyere biler. I tillegg har eldre biler høyere utslipp enn nyere biler, sier Nils Sødal.

Nils Sødal Senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Vil øke vrakpanten

Den viktigste årsaken til at færre dør i trafikken er bedre sikkerhet i bilene. Ulike typer sikkerhetsutstyr i bilene har økt kraftig i omfang siden 1990-tallet til dag. Det startet med airbag og ABS-bremser, mens nå har vi i tillegg mye annet sikkerhetsutstyr.

- Økende alder i bilparken i Norge er ikke et godt tegn. Når vi vet at nye biler er sikrere enn gamle biler, må det tas grep for å få de eldste, minst trafikksikre og minst miljøvennlige bilene av veiene. Derfor må vrakpanten settes opp, sier Sødal.