I 2023 ble det meldt om 163 hytteinnbrudd, og det er en økning på 26 prosent fra året før, viser skadestatistikk fra Fremtind. Erstatningsutbetalingene har økt med 31 prosent på samme tid.

Bransjetall fra Finans Norge viser at det er stadig dyrere objekter som stjeles. Et hytteinnbrudd kostet i snitt 42 200 kroner.

– Etter pandemien har vi sett en tendens til flere omreisende tyveribander i hyttefelt, særlig i hverdager og på hytter som ligger skjermet for innsyn, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

GOD TID: På noen punkter skiller hyttetyvene seg fra boligtyvene. De tar seg gjerne ekstra god tid, og særlig hvis hytta ligger for seg selv. Foto: Fremtind

Noen tyver tar seg god tid

Vanligste fremgangsmåter er at tyvene bryter seg inn inngangsdøren eller knuser et vindu. – Det varierer i hvor god tid tyvene tar seg. Ligger hytta helt for seg selv, hender det at kunder opplever at nesten alt av verdier er stjålet eller at tyvene faktisk har overnattet noen dager. Derfor er det lurt å sørge for at hytta ser bebodd ut før du reiser. Avtal gjerne også tilsyn av hytta med noen gode naboer, så hytta ikke står helt tom og usett over lengre tid, råder Hofstad-Nielsen.

Ikke helt som andre tyver

På noen punkter skiller hyttetyvene seg ekstra fra boligtyvene. – Vi ser at hyttetyver ikke er helt som andre tyver. De er ofte ute etter dyre viner, sportsutstyr og kostbare redskaper. Lås derfor ned din fineste vin før du drar fra hytta. Husk også å sikre gjenstander i boder og uthus, avslutter Hofstad-Nielsen.

Dette stjeles mest

Dette er mest populært å stjele for hyttetyver:

Alkohol

Verktøy

Brunevarer

Båtmotorer

Snøfreser

Jaktvåpen

Annet løsøre av verdi

Dette er mest populært å stjele i boliger: