Livet på en liten øy er ganske mye roligere enn da Bjarne Thorsen og Guri Viken bodde i Oslo. Foto: Hallvard Rimereit

Guri og Bjarne forlot Oslo og flyttet til en liten bilfri øy: – Vi valgte nærhet til naturen

Bjarne Thorsen var sikker på at han aldri skulle flytte tilbake til øya der han vokste opp. Nå stortrives både han og kona, med høner i hagen og behov for båt for å komme på jobb.