Det viser en landsdekkende undersøkelse, som er gjennomført av Respons Analyse på vegne av Fremtind. – Det hender at vi har flere forsikringer enn vi trenger, eller at vi misforstår hva de ulike forsikringene faktisk dekker. Derfor er det lurt å sette seg godt inn i alle forsikringene dine, så du unngår unødvendige utgifter og misforståelser, sier Therese Hofstad-Nielsen, skadeforebygger i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB. I undersøkelsen er det bare 26 prosent av respondentene som svarer at de har full kontroll på forsikringsdekningene sine. Det er de yngste som har aller minst oversikt. Bare 10 prosent under 24 år oppgir at de har full kontroll.

Therese Hofstad-Nielsen Skadeforebygger i Fremtind

Mange trolig dobbeltforsikret

«Dobbel forsikring» betyr at du har to av samme forsikring, og mange er trolig dobbeltforsikret uten at de er klar over det.

– Forsikringsselskapet får ikke vite om dekninger du har i et annet selskap, fordi den type data ikke kan deles av personvernhensyn. Det betyr at du selv må sørge for å kartlegge de ulike dekningene sine, sier Hofstad-Nielsen. Skadeforebyggeren råder forsikringskundene som er medlem av en organisasjon eller forbund til å være særlig oppmerksomme. – Ofte har disse medlemskapene inkludert innbo- og reiseforsikringer. Det kan også være at din partner eller samboer har innbo- eller reiseforsikringer, og så har du kjøpt dine egne forsikringer i tillegg, forklarer Hofstad-Nielsen.

Må ikke glemme å sikre oss selv

Nordmenn er stort sett flinke til å forsikre eiendelene sine, boligen og bilen. Men vi må ikke glemme å sikre oss selv og egen arbeidsevne, påpeker skadeforebyggeren. – Hvis det skjer en ulykke eller noen i familien får en alvorlig sykdom, så vil økonomien påvirkes. Det siste vi trenger da, er å bekymre oss over om vi har råd til å bli boende i huset. Derfor er det så viktig å sette oss godt inn i alle forsikringsdekningene. Husk at du alltid kan kontakte en forsikringsrådgiver for hjelp og støtte, avslutter Hofstad-Nilsen.

Flere funn fra undersøkelsen:

Den yngste aldersgruppen (18 til 24 år) oppgir å ha minst kontroll over forsikringsdekningene sine, mens den eldste gruppen (65 år og eldre) oppgir å ha mest kontroll.

Enker/enkemenn og gifte oppgir høyere kontroll, mens separerte har minst.

Folk i Agder og Rogaland oppgir å ha den høyeste kontrollen, mens folk på Vestlandet har den laveste.

Personer med lengre universitetsutdanning (4 år eller mer) oppgir å ha høyere kontroll sammenlignet med de med kun grunnskole- eller videregående utdanning.

De med en inntekt på 800.000-1.000.000 har høyest rapportert kontroll, mens de med inntekt under 400.000 har lavest.

Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på oppdrag for Fremtind Forsikring i mars 2024. Utvalget er landsrepresentativt og består av 1000 respondenter, fra 18-86 år.