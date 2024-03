Om man får igjen penger eller ender med baksmell er som vanlig et hett tema. Denne uken er det mange som får svaret.

Skatteetaten er klare på at det er viktig at alle sjekker sin skattemelding nøye.

– I mars/april hvert år får alle som mottar lønn, pensjon eller uføretrygd en skattemelding. Det er en oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld. For å være sikker på at du ikke betaler for mye skatt, må du sjekke at opplysningene i skattemeldingen er riktige, skriver de på egen hjemmeside.

– Det er viktig at skattemeldingen åpnes og kontrolleres. I fjor var over en halv million digitale skattemeldinger uåpnet bare dager før innleveringsfristen, noe som er særdeles ufornuftig, sier fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen i en pressemelding.

De første meldingene blir sendt ut fra og med torsdag 7. mars.