Det var kinesiske HiPhi Z som «knuste» konkurrentene på rekkeviddedagen i NAFs prestisjetunge «El Prix».

– Tesla har dominert rekkeviddetestene våre siden 2020. I dag slo faktisk HiPhi Tesla Model 3 ned i støvlene på rekkevidde, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF i en pressemelding.

HiPhi Z beskrivesd som en «kinesisk teknikkbombe». Offisiell rekkevidde på testbilen er 555 km. Det er 74 kilometer kortere oppgitt rekkevidde enn Tesla Model 3, som hadde lengst rekkevidde på papiret av alle testbilene.

– Likevel kjørte HiPhi 81 kilometer lengre enn Tesla Model 3 i rekkeviddetesten i dag. Det er imponerende av en nykommer. Bilen kjørte nesten like langt som oppgitt rekkevidde. Da bilen var tom for strøm, hadde den kjørt 522 kilometer, som er seks prosent kortere enn WLTP-rekkevidden. Det er imponerende i vinterkulda, sier Sødal.

Tesla Model 3 måtte se seg slått av en nykommer. Foto: Terje Bendiksby / NTB

HiPhi er et ukjent merke for de fleste, men har tydeligvis noe å by på. Med et minimalt rekkeviddetap slo den konkurrentene etter noter, og er bilen som oppnådde minst avvik fra offisiell rekkevidde.

– I rekkeviddedelen av El Prix om vinteren er vi opptatt av bilene som leverer minst avvik sammenlignet med den offisielle rekkevidden. Her var HiPhi klart best i dag, sier han.

I årets vinter-El Prix var det med en rekke familiebiler. Med et par unntak, hadde familiebilene lavt avvik fra den offisielle rekkevidden. Blant topp tre av familiebilene lå rekkeviddetapet mellom 12,5 og 13,8 prosent.

– Dette er imponerende resultater og godt nytt for alle barnefamilier som er på jakt etter en ny elbil, sier Sødal.

Nils Sødal Senior kommunikasjonsrådgiver i NAF

Mer enn rekkevidde

Bilkjøperne trenger ikke å stirre seg blind på rekkevidde. Vel så viktig er hvor raskt elbilene lader. Derfor tester NAF og Motor også ladehastigheten til elbilene. Den testen foregår i morgen, torsdag 1. februar.

– To av bilene skal lade med over 300 kilowatt. Så i morgen kan vi få ny rekord i ladeeffekt i vinterversjonen av El Prix, sier Sødal.

– Og vi er spente på hvordan dagens rekkeviddekonge, HiPhi, klarer seg på ladetesten. Ryktene sier at den lader litt sakte, avslutter NAF-rådgiveren.

Hovedresultater fra testen

Oppdatert 31. januar med differanse fra WLTP.

Topp 3 rekkevidde budsjettbiler

MG4 Trophy Extended Range: 400 kilometer (differanse WLTP: minus 23,2 %)

BYD Dolphin: 339 kilometer (differanse WLTP: minus 20,6 %)

Peugeot e-308: 297 kilometer (differanse WLTP: minus 27,4 %)

Topp 3 rekkevidde familiebiler

Nio EL6: 456 kilometer (differanse WLTP: minus 13,8 %)

Xpeng G9: 452 kilometer (differanse WLTP: minus 13,1 %)

Kia EV9: 442 kilometer (differanse WLTP: minus 12,5 %)

Topp 3 rekkevidde mellomklasse-biler

Nio ET5 Touring: 481 kilometer (differanse WLTP: minus 14 %)

Hyundai Ioniq 6: 468 kilometer (differanse WLTP: minus 23,8 %)

BMW i5: 444 kilometer (differanse WLTP: minus 12,2 %)

Topp 3 rekkevidde premium-biler