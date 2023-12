Fra i dag, fredag, er skattekortet for 2024 klart. På skatteetaten.no kan tallene sjekkes og sammenlignes med hva den enkelte forventer av inntekt og fradrag det kommende året.

Skatteetaten har beregnet skattetrekket for 2024 ut fra tidligere inntekt og fradrag. Hvis tallene ikke stemmer, bør de endres for å sikre at skattetrekket blir mest mulig riktig.

– Vi setter skattetrekket etter hva vi forventer at du skal ha av formue, inntekter og fradrag. Dette regnes ut fra tidligere skatteoppgjør, anslag på lønnsvekst og renteutvikling. Men Skatteetaten vet ikke alt om deg, og andre forhold kan også påvirke økonomien din. Det er viktig at du selv sjekker at opplysningene stemmer og legger inn riktige tall, slik at skattetrekket blir så riktig som mulig, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Sjekk renteinntekter og renteutgifter

Rentene økte kraftig i 2023, og Skatteetaten tar hensyn til denne økningen i skattekortet for 2024. Dette er gjennomsnittstall som ikke nødvendigvis blir helt presise for den enkelte, derfor er det ekstra viktig i år å sjekke skattekortet.

– Sjekk at lån og renter på gjeld i skattekortet stemmer med det du forventer å betale i løpet av 2024. Det samme gjelder renteinntekter. Renter på lån og sparing påvirker skatten, sier Nina Schanke Funnemark.

Nina Schanke Funnemark Skattedirektør i Skatteetaten

Endringer i livet påvirker skatten

I tillegg til å se over skattekortet nå, kan det være lurt å ta en kontroll minst én gang til i løpet av året og gjøre eventuelle justeringer i skattekortet om nødvendig. Det kan være ved kjøp og salg av bolig, eller dersom det er andre spesielle forhold slik som fastrente på lån. Da er det ekstra grunn til å kontrollere at egne tall stemmer overens med det som står i skattekortet.

Ikke alle fradrag og andre opplysninger er automatisk inkludert i skattekortet. Dette gjelder for eksempel foreldrefradraget og reisefradraget mellom hjem og jobb, i tillegg til omstillingsstønad. Den som har rett på disse fradragene, eller mottar slik stønad, må selv legge inn tallene for å få riktig skattetrekk.

Kan endres gjennom året

Hvis opplysningene i skattekortet er feil, kan konsekvensen være et høyere skattetrekk gjennom året enn nødvendig. Om skattetrekket er for lavt, vil det bety restskatt. Skattekortet kan endres på skatteetaten.no. Der vises også hvordan endringer i tallene påvirker skattetrekket. Endringer kan gjøres gjennom hele året.

– Du trenger ikke gjøre noe etter at du har sendt inn endringene. Vi ordner et nytt skattekort til deg, og arbeidsgiver, Nav og andre henter dette direkte fra Skatteetaten, sier Nina Schanke Funnemark.

Frikort

Den som kommer til å tjene mindre enn 70 000 kroner i 2024, skal ha et frikort slik at det ikke trekkes skatt. De som hadde frikort ifjor får automatisk frikort for 2024.

Om inntekten kommer til å bli større enn 70 000 kroner i 2024, er det lurt å bestille skattekort istedenfor frikort og slik sørge for at du betaler riktig skatt.

Mer informasjon finnes på skatteetaten.no/skattekort.