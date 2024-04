Handelens miljøfond opplyser i en pressemelding at de øker kontingenten medlemmene betaler til dem fra to til tre kroner per pose fra 1. mai.

– Butikkene velger selv om de vil dekke inn kontingent-økningen gjennom å ta mer betalt for posene. Da kontingenten økte i fjor, gjorde de aller fleste butikker nettopp det, og plastposebruken er redusert med rett under 40 prosent det siste året, opplyser Handelens miljøfond i pressemeldingen.

Det innebærer at prisen på plastposer i butikken kan øke til nesten seks kroner, ifølge NRK.

Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond, sier i pressemeldingen at målet er at plastposeforbruket reduseres til 40 poser per person i løpet av 2025.

– Selv om vi har blitt mye flinkere, brukte vi over 575 millioner plastposer i fjor, som er 104 poser per person i året. Dette må reduseres, og av erfaring vet vi at økning i kontingenten er en måte å få til dette, sier Lind i pressemeldingen.