Det sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge, om straffelovsparagrafen fra 2015. Den sier at du kan bli straffet for medvirkning til lovovertredelser som promillekjøring.

– Lovbruddet skjer når du vet at en sjåfør har drukket. Du kan bli tiltalt selv om du ikke engang var passasjer i bilen, sier han.

Flere har blitt dømt

I 2022 ble tre personer dømt for medvirkning til promillekjøring etter en dødsulykke. De tre hadde forlatt bilen da ulykken skjedde, men de ble likevel dømt i saken som endte i Høyesterett.

Denne våren skal ytterligere en sak opp i tingretten. Der omkom en 19-åring i en bilulykke og både sjåføren og de tre andre passasjerene står nå tiltalt.

Roger Ytre-Haugen Fagsjef motor hos Frende Forsikring.

Urovekkende holdninger

Over tid har landsdekkende undersøkelser gjort for Frende vist urovekkende holdninger til promillekjøring.

16 prosent sier «nei» eller «vet ikke» til om de ville stoppet en som har drukket fra å kjøre

21 prosent sier at de har kjørt bil selv uten å vite om de var edru

10 prosent sier det er greit å drikke ett glass før de kjører bil Kilde: Frende/Norstat/YouGov

– Dette viser at det er en del farlige holdninger til ruskjøring der ute. Men de spurte vet at det er livsfarlig å kombinere rus og bilkjøring, for 74 prosent sier at de er redde for rusede sjåfører i trafikken. Det er faktisk det vi frykter mest å møte på, sier Ytre-Hauge.

– Da må vi også kunne stå i det å gi beskjed hvis noen prøver å sette seg i bilen i påvirket tilstand, sier han.

Hvor mye skal til?

– Promillegrensen er 0,2 i Norge og for mange er det en vanlig oppfatning at det går fint med ett glass. Men hva er ett glass? Er det én øl? Ett glass vin? Og hvor stort et ett glass vin? Det tryggeste er å ha nulltoleranse før du skal kjøre bil, sier fagsjefen i Frende Forsikring.

Han minner også om at faktorer som kjønn, alder og vekt har mye å si for hvor mye promille du får etter ett glass.

Ifølge tall fra Oslo universitetssykehus kan en kvinne på 58 kilo oppnå promillegrensen på 0,2 med en 0,33 liter lettøl. En mann på 70 kilo kan oppnå samme promille med 0,5 liter lettøl.

– Du tar en stor sjanse når du setter deg i en bil med en ruset sjåfør. Den åpenbare risikoen er den for ditt eget liv, men du kan også bli straffet i etterkant. Dropp bilen en gang for mye enn å ta sjanser, sier Roger Ytre-Hauge i Frende Forsikring.