En ny undersøkelse YouGov har gjennomført på vegne av Musti viser at nesten halvparten (46 prosent) av alle hundeeiere ikke vet når det er båndtvang. Men fra og med 1. april skal alle hunder holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet. Kommunikasjonssjef i NKK, Cecilie Holgersen, minner om hvorfor.

– Båndtvangen skal beskytte bufe og vilt i en sårbar periode, og den skal respekteres av alle hundeeiere, sier Holgersen.

Ikke i tråd med hundeloven

Samtidig er det hundens naturlige adferd å få løpe fritt, og NKK ønsker at de skal få større muligheter til å gjøre dette, også i båndtvangperioden.

– Bevegelsesfrihet for hund er et tema NKK er svært opptatt av, vi jobber derfor politisk for å bedre hundens rettigheter. Dette arbeidet vil fortsette helt til vi ser gode nok resultater. Vi jobber blant annet inn mot kommunene for å gjøre dem oppmerksom på båndtvangbestemmelser som ikke i tråd med hundeloven og ved å oppfordre dem til å ivareta hundevelferden ved å tilrettelegge for egnede friområder for hund, forklarer Holgersen.

Nå bør alle trene hunden

Millie Klæboe er fagansvarlig for hundeskolen i Musti, og utdanner årlig mange hundeinstruktører. Hun mener båndtvangen er en god mulighet til å trene hunden på å gå pent i bånd. – De fleste hunder vil optimalt løpe løst. Men med riktig type stimuli på tur, for eksempel snusing eller en arbeidsoppgave, synes de fleste hunder det er greit å gå i bånd. Mitt ideal er hunder som ikke trekker eller går i stram line, sier Klæboe.

Klæboe forteller at det er enklest å starte båndtreningen når hunden er valp, men det er også fullt mulig å lære en voksen hund å gå pent i bånd.

– Jeg anbefaler å bruke både sele og halsbånd når du skal trene. Når turen starter, og hunden er full av energi bør den få gå i selen for å snuse og gjøre fra seg. Etter en stund kan du koble over på halsbåndet. Rett før hunden begynner å dra i båndet kaller du den til deg og gir den en godbit. Når hunden går med halsbånd, skal den optimalt ikke trekke. Jeg anbefaler å trene et par minutter med halsbånd, og så gå på sele igjen. Det er ekstra viktig å holde øktene korte hvis du trener med en valp. Du kan øke tiden med halsbånd gradvis.