Hvis det skjer en ulykke fordi trampolinen din ikke er vedlikeholdt, godt nok sikret eller montert riktig, risikerer du å bli erstatningspliktig.

– Du som eier er ansvarlig for plasseringen og vedlikeholdet av trampolinen. Det betyr at hvis det skjer en ulykke som følge av at trampolinen din ikke er vedlikeholdt, godt nok sikret eller montert riktig, risikerer du å bli erstatningspliktig. I verste fall må du erstatte tapet som nabobarnet blir påført, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind.

Anbefaler sikkerhetsnett

Det gjøres en konkret vurdering av erstatningsansvaret i hver enkelt sak, men hvis trampolinen er i veldig dårlig stand, er det større sjanse for at du blir holdt ansvarlig om noen skader seg. Det lønner seg derfor å sørge for godt vedlikehold og sikring.

– Vi anbefaler at du alltid bruker sikkerhetsnett på trampolinen, at du er nøye med monteringen og at den står på stødig grunn. I tillegg bør du holde et godt øye med barna under hoppingen, råder skadeforebyggeren.

Therese Hofstad-Nielsen Skadeforebygger i Fremtind

Kan bli tatt av vinden

Usikrede trampoliner er også en utfordring. Hvert år får Fremtind meldt om nær 100 saker der trampoliner er tatt av vinden, fordi de ikke er sikret godt nok. De lander ofte hos naboen.

– Det aller viktigste du kan gjøre, er å sørge for at trampolinen er sikret godt fast. Vi ser ofte at trampoliner flyr i vinden, og lander på naboens bil, hus eller gjerder. Men enda verre er det om den treffer en person, advarer skadeforebyggeren.

– Et siste tips: Husk at du som forelder passer på at barna ikke benytter seg av leker og trampoliner som befinner seg i andres private hager.