Det er vesentlig å understreke at Vær Varsom-plakatens punkt 3.4 er særlig viktig og gjelder for all redaksjonell virksomhet – også når AI-tjenester benyttes. Her påpekes det at «kildevernet er et grunnleggende prinsipp i et fritt samfunn og er en forutsetning for at pressen skal kunne fylle sin samfunnsoppgave og sikre tilgangen på vesentlig informasjon».