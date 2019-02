643.000 fikk med seg sesongpremieren Heimebane: Nesten en halv million mennesker benket seg foran TV-skjermen da sesong to av den kritikerroste NRK-serien «Heimebane» hadde premiere søndag kveld på NRK 1. ( Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix) annonse

Sesong to av NRK-serien «Heimebane» leverte strålende seertall. Totalt 643.000 fikk med seg den første episoden. 18.02.2019 kl 19:13 (Oppdatert 19:15)

NTB

Nesten en halv million mennesker benket seg foran TV-skjermen da sesong to av den kritikerroste NRK-serien «Heimebane» hadde premiere søndag kveld på NRK. 496.000 så premieren på lineær TV og ytterligere 147.000 så første episode på NRKs nett-tv.

– Det er nydelige tall, sier TV-ekspert Marianne Massaiu.

LES OGSÅ: Louise og Gunn er «Heimebane» på ordentlig - de trener menn på toppnivå

– Dette er høyere tall enn det var i fjor. Vi har vært veldig spente, men har altså fått en høyere seerprosent og høyere seertall i år enn i fjor, noe som vi er veldig fornøyde med, sier dramasjef Ivar Køhn i NRK til Dagbladet.

Fra første sesong av serien ble lagt ut i NRK sin nettspiller i fjor, har samtlige av episodene i sesong én endt opp på rundt en million visninger. Køhn forteller at NRK har sett en tendens til at dramaserier oftere blir spilt av på nett.

– Det er derfor ekstra gledelig at det har vært så gode lineærtall i helgen. Det er gøy at folk velger å se serien når det sendes, sier han til avisen.

LES OGSÅ: Følger du med på denne gjengen? Linn-Jeanethe vet hva som skjer

Helgens store vinner ble imidlertid «Nytt på nytt», som landet på 977.000 seere. Programmet har de siste ukene knivet med «Mesternes mester» om å ligge øverst på helgetronen. Denne helgen ble sportsrealityen på NRK sett av 974.000 seere.

«Lindmo», som avslutter NRKs gullrekke hver fredag, fikk 771.000 seere. Til tross for at seertallene har variert for talkshowdronningen, trekker hun langt flere seere enn TV 2-konkurrenten «Skavlan». Programmet, som er blitt flyttet til lørdag kveld, landet på 235.000 seere som er en markant nedgang.