Anne Grete Preus rodd over fra Uranienborg kirke

* Tekstforfatter, komponist, sanger, gitarist, professor

* Anne Grete Preus ble født 22. mai 1957 i Haugesund. Hun døde 25. august 2019, 62 år gammel.

* Bakgrunn fra rockebandene Veslefrikk og Can Can. Ga ut ti soloalbum etter at hun debuterte som soloartist i 1988. Komponerte musikk til film og teater.

* Mottok en rekke priser, blant dem fire Spellemannpriser, Anders Jahres kulturpris, Prøysenprisen, Edvardprisen, Skjæraasenprisen og Gammlengprisen

* Etter fullført gymnas på Lillestrøm, tok hun grunnfag i psykologi og sosiologi før hun ble heltidsmusiker i 1970-årene.

* Begynte som professor II ved Universitetet i Agder i 2017. Underviste i låtskriving ved Institutt for rytmisk musikk.

* Spilte konserter så sent som i 2017.

(Kilde: Wikipedia)