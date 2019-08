Dette er årets deltakere i «Skal vi danse» SKAL DANSE: F.v. Aleksander Hetland (36), Jan Tore Kjær (50), Trine Haltvik (54), Isabel Raad (25), Sandra Borch (31), Christian Strand (39), Victor Sotberg (28), Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (30), Adrian Sellevoll (21), Emilie Nereng (23), Per Sandberg (59) og Bahare Letnes (29). (Foto: TV2) Det er klart for den 15. sesongen av «Skal vi danse» på TV 2. 06.08.2019 kl 11:33

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Dette er kjendisene som skal svinge seg på parketten i høst:

Isabel Raad (25) - influencer

Per Sandberg (59) - politiker

Bahare Letnes (29) - kulturformidler og forretningskvinne

Trine Haltvik (54) - tidligere håndballspiller

Victor Sotberg (28) - youtuber

Emilie Nereng (23) - ernæringsrådgiver

Aleksander Hetland (36) - tidligere proffsvømmer

Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (30) - treningsprofil

Jan Tore Kjær (50) - tidligere Vålerenga-direktør

Christian Strand (39) - NRK-programleder

Sandra Borch (31) - politiker

Adrian Sellevoll (21) - artist, modell og plateselskapeier

Politiker Sandra Borch har takket nei til «Skal vi danse» tidligere, men følte at det i år var riktig tidspunkt.

– Dette er nøye gjennomtenkt. Jeg har holdt på med politikk i 10 år og nå kjenner jeg at trenger jeg en annen utfordring. Jeg håper at min deltakelse i «Skal vi danse» kan hjelpe andre som er usikre på seg selv til å tørre by på seg selv, sier Borch.

Elsker oppmerksomhet

Treningsprofil Jørgine Massa Vasstrand er i sitt rette element.

– Jeg elsker å konkurrere, elsker å danse og jeg elsker oppmerksomhet. «Skal vi danse» oppfyller alt dette, sier «Funkygine».

– Kuleste utfordringen

Jan Tore Kjær er kjent for mange fra tv-serien "Iskrigerne". Den tidligere direktøren i Vålerenga Hockey har tidligere sett både Glenn Jensen og Erik Follestad fra laget på «Skal vi danse»-parketten, men nå var tiden inne for å bli med selv.

– «Skal vi danse» er den kuleste utfordringen på tv som passer for meg. I tillegg gir det masse helsefordeler for en 50-åring som har forsaket kroppen i mange år, sier Kjær.

Den 15. sesongen av «Skal vi danse» har premiere på TV 2 lørdag 31. august.

Programledere er Katrine Moholt og Anders Hoff. Dommerpanelet består av Trine Dehli Cleve, Egor Filipenko, Merete Lingjærde og Tore Petterson.