«Farmen»-drama: Vurderer anmeldelse

Det går hardt for seg under «Farmen»-innspillingen på Lundereid gård i Kragerø. Nå vurderer deltakere politianmeldelse etter at en av dem helte et giftstoff over korn for å sabotere et ukesoppdrag. 02.10.2019 kl 15:35 (Oppdatert 15:36)

Det er Dagbladet som omtaler saken onsdag. Etter det avisa kjenner til skal en av deltakerne ha helt giftstoffet terpentin over deler av matlageret. Dette som et forsøk på å sabotere ukesoppdraget.

– Personen ville ødelegge ukesoppdraget, og gikk derfor etter maten vår. Jeg forsøkte å stoppe vedkommende ved å si at personen kunne gjøre noe annet enn å helle terpentin over kornet vårt. Det er jo for faen livsfarlig dersom noen hadde spist det, sier en av deltakerne til Dagbladet.

– Sa ifra til produksjonen

Deltakeren bekrefter at han helte terpentin over kornet etter å ha blitt provosert, men lar seg ikke stresse over at noen andre deltakere ønsker å levere inn en politianmeldelse.

– Det får de bare gjøre. Det var ingen som var i nærheten av å spise det greiene der. Jeg sa selv fra til produksjonen at det bare var å ligge unna det kornet. Det var fortsatt mye mat igjen som var spiselig.

Får ingen konsekvenser

Overfor Dagbladet forklarer TV2s pressekontakt og «Farmen»-ansvarlig, Alex Iversen, følgende om hendelsen:

– Personen det gjelder var sur fordi h*n ble valgt til førstekjempe. Vedkommende ønsket derfor å sabotere ukesoppdraget, og ødelegge kornet så det skulle bli mindre mat på gården. Først helte h*n vann i kornet, og seinere, ifølge deltakeren selv og en annen deltaker som var til stede, penselrens i kornet. Deltakeren ga umiddelbart beskjed til kamerateamet på gården om hva vedkommende hadde gjort, og deltakerne ble raskt informert om at kornet ikke måtte spises av.

– Det var aldri deltakerens hensikt å sette noen i fare. Vedkommende ga beskjed med en gang om at h*n hadde sabotert kornet, og en av de andre deltakerne bevitnet også hendelsen. Vi hadde nok sett annerledes på det hvis h*n hadde gjort dette uten å si fra. Dette får ingen konsekvenser for deltakeren.