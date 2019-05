Flytter scenen utendørs. Nå kommer «Peter Pan» til Brekkeparken SKUESPILLERNE: Mathilde Skarpsno har rollen som kaptein Krok (m.m), Vilde Johannesen er Wendy og Stian Isaksen er Peter Pan i Teater Ibsens nye familieforestilling i Brekkeparken. ALLE (Foto: VENDY BERG HEGLE) REGI: Skuespiller Patrik Stenseth har regien og lover fart og moro. (Foto: ) SOMMERTEATER: Teater Ibsen flytter scenen ut i Borgården i Brekkeparken fra 24.mai til 19.juni, og spiller uansett vær. (Foto: ) annonse

– I stedet for å kjempe for å folk inn i en mørk sal på sommerstid, satser vi på sommerteater utendørs, sier Thomas Bye, teatersjef ved Teater Ibsen.

Telemark Museum var ikke vonde å be da de spurte om å få innta Borgården, og 24.mai har «Peter Pan» premiere i Brekkeparken. Bye forteller at denne forestillingen er den første av en treårig satsing på familieforestillinger på sommerstid.

– Prosjektet er i stor grad skuespillerstyrt, og oppgaven jeg har gitt dem er å lage en leken og underholdende familieforestilling som i så stor grad som mulig tar i bruk teaterets grunnleggende virkemidler. I denne sammenhengen betyr det for eksempel at Peter Pan ikke får fly ved hjelp av seler og stropper, men at de må sette fantasien i sving, sier Bye.

Mye humor

Skuespiller Patrik Asplund Stenseth har regien på forestillingen, og lover en fantasirik og fartsfylt forestilling med masse humor - og en god dose popmusikk med peterpanske tekster. Deriblant har de laget ny tekst til Sigrids hit «Suckerpunch».

– Den passer for alle mellom 4 og 120 år. Det er ikke så mye Walt Disney i vår versjon, men det Disney er god på, og som vi har tatt med oss, er å ha ett lag for barna og ett lag for de voksne, sier Asplund Stenseth.

Skummelt å bli voksen

Forestillingen er basert på britiske James M. Barries bøker om gutten som ikke ville vokse opp fra begynnelsen av 1900-tallet, som blant annet Disney laget tegnefilm av i 1953.

Stenseth forteller at de forteller historien fra Wendys ståsted. Moren hennes mener det er på tide å legge hennes gode venn, bamsen Jon Micheal, på loftet.

– Hun er redd for alle ansvarsoppgavene som følger med å bli voksen. Peter Pan dukker opp, og tar henne med til et sted hvor han mener de aldri trenger å vokse opp, forteller han. Skuespillerne Vilde Johannessen (Wendy) og Stian Isaksen (Peter Pan) tror barn vil kjenne seg igjen frykten for å bli voksen. De kan i alle fall relatere selv:

– Det var en frykt for hva som venter deg. Jeg husker jeg fortsatt lekte med Barbie i skjul, samtidig som jeg skulle være kul og gå med G-streng, sier Johannsen og ler.

– Jeg tenkte mye på hvordan jeg skulle mestre det å være voksen som barn. Hvordan klarte de å være alene hjemme når det var mørkt? Jeg klarte heller ikke å fatte hvordan mamma klarte å ha oversikt over hva man trengte på butikken, så jeg la en plan for hvordan jeg skulle takle det.. Jeg forestilte meg at jeg hadde bil, og min taktikk var å følge etter en tilfeldig bil som skulle på butikken og handle nøyaktig det samme som han, sier Isaksen.

«Peter Pan» har premiere 24. mai, og spilles så godt som hver dag fram til 19.juni.

